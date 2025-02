Unsere Ernährung wissenschaftlich präzise zu untersuchen, ist gar nicht so einfach, weil sie aus ganz verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist: Man kann schlecht ein Experiment machen, in dem Teilnehmende wochenlang nur ein bestimmtes Nahrungsmittel essen. Das macht es schwierig, den Einfluss einzelner Faktoren zu isolieren.

In den Grundzügen ist sich die Wissenschaft aber einig, was gesund ist. Zwei Merksätze dazu: «Eat food. Mostly plants. Not too much.» Oder: «Vrai. Végétal. Varié.»

Zusammengefasst: Gesunde Ernährung ist abwechslungsreich, mehrheitlich pflanzlich, und besteht aus «echten», also unverarbeiteten Lebensmitteln. Selber rüsten statt Conveniencefood.

Warum sind vor- und hoch verarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte in der Regel ungesünder? Das liegt unter anderem daran, dass dort der Kohlenhydrat- und Fettanteil erhöht, der Proteingehalt hingegen verdünnt ist.

Wir essen in der Regel so viel, bis wir unsere Proteinration erreicht haben. Wegen des tieferen Proteingehalts essen wir deshalb mehr von Fertiggerichten oder sind danach schneller wieder hungrig.