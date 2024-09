Wer hat nicht schon Läuferinnen gesehen, deren Brüste sich bei jedem Schritt auf und ab bewegten. Ist das gesund für die Brust? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.

So finden Sie den perfekten Sport-BH

Weder die Schweizerische Gesellschaft für Senologie noch die Leiterin eines Brustzentrums oder eine Breast Care Nurse wussten eine Antwort. In der Wissenschaft fristet der Büstenhalter ein Schattendasein. Nicht aber für die Forschenden der englischen University of Portsmouth.

Zu wenig Stützkraft des Sport-BHs kann die Brust verletzen

Nichola Renwick, Biomechanikerin am Institut für Brustgesundheit der University of Portsmouth, schreibt auf Anfrage: «Die Brust selbst hat nur sehr wenig innere anatomische Unterstützung, deshalb ist die Haut die wichtigste Stütze der Brust.» Hautbelastungsmessungen an ihrem Institut haben gezeigt, dass starke Belastungen der Brust zu Kollagenschäden führen können.

Legende: Glücklich beim Sport: Der passende Sport-BH verringert die Belastung der Brust während dem Sport. Colourbox

Sind die Kollagenfasern in der Haut beschädigt oder gar gebrochen, könne dies zu einer Erschlaffung der Brust und zu irreversiblen Dehnungsstreifen führen. Zusätzlich klagen Frauen mit grossen Brüsten über Rückenschmerzen nach dem Sport. «Die Belastung der Brust ist beim Tragen eines BHs geringer, als wenn man keinen BH trägt.»

Weitere Erkenntnisse zu Sport-BHs Box aufklappen Box zuklappen Die Forschenden fanden heraus, dass sich für Sportlerinnen einzelne Bewegungen mit passendem BH leichter anfühlten. Sie stellten zudem fest, dass mit gut gestützten Brüsten der Oberkörper und dessen Muskulatur mehr zum Einsatz kommen. Zusätzlich ergaben Messungen, dass sich Sportlerinnen mit passendem Sport-BH getrauten, im Schnitt 4 Zentimeter längere Schritte zu machen. Dies könnte zur Folge haben, dass bei einem Langstreckenlauf eine Meile mehr zurückgelegt wird.

Wenn es um den Sport geht, empfiehlt sie einen der Sportart angepassten Sport-BH. «Was der Verzicht auf einen BH, oder einen BH mit zu wenig Stützwirkung besonders beim Sport, mit dem darunter liegenden Brustgewebe macht, ist bis heute nicht erforscht», so Renwick. Was ihre Forschung hingegen gezeigt hat, ist, dass der perfekte Sport-BH die Leistung der Athletinnen positiv beeinflussen kann.

Der perfekte BH in fünf Schritten

Fast 80 Prozent aller Frauen tragen den falschen BH. Die Forschungsgruppe für Brustgesundheit an der University of Portsmouth hat nach zwölf Jahren Forschungsarbeit fünf Punkte für den perfekten BH zusammengetragen. Die fünf Punkte gelten für Sport-BHs genauso.

Schritt 1: Unterband – Brustunterumfang

Das ist der Umfang direkt unter der Brust. Um diesen zu messen, braucht es kein Massband. Besser, so die Forscherinnen, man probiert den BH einfach an. Das Unterband sollte festsitzen und darf höchstens fünf Zentimeter nachgeben. Das Unterband ist im Wesentlichen für das Stützen der Brust zuständig.

Schritt 2: Die Körbchen

Die Brüste sollten nicht überquellen – weder oben noch an den Seiten – und auch nicht darin verschwinden.

Schritt 3: Der Bügel

Dieser sollte der natürlichen Form der Brust folgen und nicht auf dem Brustgewebe aufliegen. Die Forschenden empfehlen, den Bügel auch unter den Armen zu kontrollieren.

Schritt 4: Die vordere Mitte

Der BH sollte flach am Körper anliegen. Rutscht die Mitte nach rechts oder links, stimmt die Körbchengrösse nicht.

Schritt 5: Die Träger

Sie sind dazu da, den BH an Ort und Stelle zu halten und sind nicht die Hauptstütze der Brust. Es kann gut sein, dass die Träger rechts und links nicht gleich lang sind; denn bei den meisten Frauen ist eine Brust grösser als die andere.