Ferien am Strand, in den Bergen, mit Kindern, Party? Welche Medikamente und Hygieneartikel unbedingt in den Koffer gehören.

Wichtig bei Bergtouren: «Die beste Bergapotheke ist die, die man nicht braucht», sagt Daniel Walter, Hausarzt und Notfallmediziner mit langjähriger Tätigkeit bei der Rega. Sein wichtigster Tipp: «Übernehmen Sie sich nicht und kehren Sie rechtzeitig um.»

Verbandstoff und Kompresse

Faltbare Sam-Splint-Schiene

Tape

Desinfektionsmittel Tipp des Notfallmediziners: «Legen Sie sich ein medizinisches Grundverständnis zu, denn die beste Apotheke nützt nichts, wenn Sie nicht wissen, wie sie angewendet wird.»

Die Reiseapotheke muss leicht und klein sein. Deswegen lieber weniger Medikamente einpacken, stattdessen Verbandsstoff, etwas Desinfektionsmittel und eine Schiene, die man falten kann – «das ist die beste und eine schmerzstillende Massnahme bei jedem verstauchten Handgelenk oder Fuss.» Dazu ein multifunktionales Tape. Damit könne man alles machen: eine Rissquetschwunde behelfsmässig schliessen, einen verstauchten Knöchel tapen – oder die Schuhsohle flicken.

Die Reiseapotheke für die Strandferien

«Der Sinn einer Reiseapotheke ist ja, etwas für den Notfall dabei zu haben», sagt Elvan Kut, Apothekerin und Dozentin für Pharmazie an der ETH Zürich. Sie rät deshalb: immer etwas für die Verdauung dabei haben, ein Schmerzmittel, etwas gegen Insektenstiche und natürlich guten Sonnenschutz.

Bei gravierenden Unfällen oder Erkrankungen im Ausland kann auch die Rega weiterhelfen. Die Rettungsflugwacht ist vor allem bekannt für ihre Helikopter-Rettungsflüge in den Bergen, verfügt aber auch über drei Ambulanzjets. Damit bringt sie Patientinnen und Patienten aus Spitälern rund um die Welt zurück in die Schweiz, um hier weiterbehandelt zu werden. Nicht immer ist jedoch ein Flug mit der fliegenden Intensivstation notwendig. Die Rega organisiert auch Begleitungen durch Pflegefachpersonen für Linienflüge oder kann einfach ein gutes Spital empfehlen. Die Rega hat eine Datenbank über Spitäler auf der ganzen Welt.

Ihr besonderer Tipp geht an die Frauen: «In den Ferien sind wir viel in nassen Badekleidern, viele haben öfter Geschlechtsverkehr als sonst, deswegen sind Blasenentzündung sehr typisch für die Sommerferien.» Es lohnt sich, vorzubeugen. «Ein paar Beutelchen mit Cranberry und Mannose mitnehmen, die kann man auch schon prophylaktisch einnehmen und helfen sehr gut gegen eine Blasenentzündung.»

Für den Notfall: Desinfektionsspray, Pflaster, Schnellverband

Für Insektenstiche: Mückenschutzspray, juckreizstillender Gel oder Roller

Medikament gegen Magen-Darm-Beschwerden

Sonnenschutzmittel

Allenfalls ein Medikament gegen Reiseübelkeit

Ferien in der Schweiz: Zeckenzange nicht vergessen

Alle Medikamente, die Sie auch sonst einnehmen Tipp der Apothekerin: Nehmen Sie noch kleine Fläschchen mit physiologischer Kochsalzlösung mit – die eignen sich zum Auswaschen von Augen, zum Nasespülen und auch Wunden können damit ausgespült werden.

Was mitnehmen bei Fernreisen

Packen Sie ein Fieberthermometer ein, wenn Sie in tropische und subtropische Länder reisen. Dieser Rat kommt von Esther Künzli, Co-Leiterin des Zentrums für Tropen- und Reisemedizin am Swiss TPC. «Oft rufen die Leute in unserer Sprechstunde an und sagen, sie hätten Fieber. Aber sie können nicht sagen, wie hoch – das macht die Beurteilung schwierig», so die Infektiologin.

Das Fieber kann durch Mückenstiche ausgelöst sein – Malaria, Dengue, Chikungunya sind typische Krankheiten. «Ein Mückenspray gehört unbedingt in die Reiseapotheke.» Und für Reisen in Malariahochrisikogebiete natürlich das Malariamedikament.

Typisch sei auch Reisedurchfall. «Nehmen Sie etwas mit für Situationen, in denen Sie nicht sofort auf eine Toilette gehen können, auf einer Busreise zum Beispiel oder auf einer Safari.» Ansonsten rät die Expertin dazu, das Durchfallmedikament eher zurückhaltend einzusetzen. «Der Sinn des Durchfalls ist ja, dass die Erreger aus dem Darm rausgespült werden. Je länger sie im Darm sind, desto grösser ist bei manchen Erregern das Risiko, dass es schlimmer wird als ein blosser Durchfall.»

Desinfektionsspray, Pflaster, Schnellverband

Fieberthermometer

Pinzette

Fiebersenkendes Mittel, am besten Paracetamol oder Ibuprofen (auf Aspirin zum Fiebersenken lieber verzichten)

Medikament gegen Durchfall

Mückenspray und etwas gegen den Juckreiz

Antihistaminikum

Nasenspray

Alle Medikamente, die Sie auch sonst einnehmen

Tipp der Expertin: Verteilen Sie die Medikamente auf Ihre Reisegepäckstücke, damit Sie mit Sicherheit ausreichend versorgt sind, auch wenn ein Koffer abhandenkommt.

Die Packliste für die Reise mit Kindern

«Wichtiger als jede Reiseapotheke ist es, den gesunden Menschenverstand einzupacken», sagt Bernard Egg, Kinderarzt in Zürich. Wenn das Kind in einem schlechten Allgemeinzustand ist und man sich nicht erklären kann, warum; wenn Fiebersenker nicht wirken und die Urinproduktion zurückgeht oder das Kind angestrengt atmet: lieber einen Arzt vor Ort aufsuchen oder den Kinderarzt zu Hause kontaktieren.

Desinfektionsgel oder -spray

Pflaster und Schnellverband

Ein schmerz- und fiebersenkendes Mittel

Antihistaminikum als Tropfen

Eine Rehydratationslösung für schlimme Durchfälle

Bei Babys und Kleinkindern: Kochsalzlösung, um Nase und Augen auszuwaschen

Zäpfchen gegen Erbrechen Tipp vom Kinderarzt: Das Antibiotikum kann zu Hause bleiben, in solchen Fällen lieber den Rat einer Fachperson am Ferienziel einholen. Ausnahmen sind Regionen, in denen die medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist.

«Ansonsten sind es auf Reisen oft die banalen Sachen wie virale Atemwegsinfektionen oder in wärmeren Gebieten aufgekratzte Mückenstiche oder Blasen, die sich infizieren, gegen die man was mitnehmen sollte.» Der Kinderarzt empfiehlt, gegen Infektionen ein Desinfektionsgel einzupacken. Auch ein Antihistaminikum sollte dabei sein, am besten in Tropfenform.