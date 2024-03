Das Auf und Ab im Blutzuckerspiegel ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers: Zucker aus der Ernährung verursacht den Anstieg und Insulin, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, entfernt den Zucker aus dem Blut, was zum Blutzuckerabfall führt. Körperzellen nutzen den Zucker als Brennstoff. In einem gesunden Körper reguliert das Insulin den Blutzuckerwert in einem schmalen Bereich (3.0-8.0mmol/L).