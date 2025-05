Die Prostata ist ungefähr so gross wie eine Kastanie und umschliesst bei den Männern die Harnröhre, unmittelbar am Ausgang der Harnblase. Weil die Prostata direkt am Enddarm anliegt, kann sie rektal ertastet werden – also via Finger im After.

Diese unbeliebte Tast-Untersuchung hilft nicht bei der Früherkennung von Prostatakrebs, das zeigen Daten aus einer grossen europäischen Studie – jedoch kann sie beispielsweise dann aufschlussreich sein, wenn eine Entzündung der Prostata abgeklärt werden soll.