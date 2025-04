Legende: imago images

Von Insomnie spricht man, wenn Menschen über längere Zeit nicht ein- oder durchschlafen können – obwohl sie eigentlich die Gelegenheit dazu hätten. Die Einschlafzeit zieht sich, das nächtliche Aufwachen häuft sich, oder der Schlaf wird als wenig erholsam empfunden. Entscheidend ist nicht nur, wie lange jemand schläft, sondern wie sehr die Schlaflosigkeit den Alltag beeinträchtigt.

Laut Definition gilt eine Insomnie dann als chronisch, wenn die Probleme mindestens drei Nächte pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten bestehen – und nicht die Folgen anderer körperlicher oder psychischer Erkrankungen sind.

Die Ursachen sind vielfältig: Stress, unregelmässige Schlafzeiten oder schlechte Schlafgewohnheiten – etwa der Griff zum Handy im Bett oder spätes Essen.

Der Schlafmediziner Philipp Valko beobachtet zudem: «Wer viel über guten Schlaf weiss und ihn kontrollieren will, setzt sich oft zusätzlich unter Druck – das kann sich ins Gegenteil verkehren.» Denn Einschlafen lasse sich nicht erzwingen. «Besonders Perfektionistinnen und Perfektionisten geraten so in einen Teufelskreis, in dem der Optimierungsdrang den Schlaf erst recht verhindert.»