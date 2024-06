Auch wenn es für uns völlig nebensächlich erscheint: Balance zu halten und sich in einer Welt zu orientieren, die aus oben und unten, vorne und hinten, rechts und links besteht, ist für unseren Körper keine einfache Aufgabe.



Um den Balanceakt zu meistern, versorgen ihn verschiedene Sinnessysteme mit Informationen: Zu ihnen gehören das Sehen (optisches System), die Wahrnehmung der Stellung und Bewegung des eigenen Körpers im Raum (propriozeptives System) und das Gleichgewichtsorgan (vestibuläres System).



Das Gleichgewichtszentrum, in dem all diese Informationen gebündelt werden, sitzt im Hirnstamm. Kaum treffen die optischen und propriozeptiven Benachrichtigungen ein, wird hier innerhalb von Millisekunden die aktuelle Position im Raum errechnet und mit Bewegungsabläufen abgeglichen, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben.

Anschliessend werden Muskeln und Augen mit Befehlen versorgt, die dafür sorgen, dass die Balance aufrechterhalten wird. Allfällige Korrekturbewegungen der Muskeln sorgen dann dafür, dass wir uns gleichmässig und stabil bewegen.