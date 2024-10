Legende: Getty Images / Clive Rose

An den olympischen Spielen in Tokio 2021 hat Daley für seinen Hund ein Mäntelchen gestrickt und für sich selbst einen kunstvollen Pullover mit eingestrickten olympischen Ringen. In Paris war es ein Pullover mit dem Eiffelturm. Zusätzlich hat er noch eine Tasche gestrickt und einen neuen, verbesserten Beutel für seine Medaillen. Der gestrickte Medaillenbeutel von Tokio hat sich – so Daley gegenüber dem Magazin GQ – nicht so bewährt.

Stricken macht einfach Spass

Daley ist übrigens in bester Gesellschaft. Stricken steht auch bei Schauspielerinnen und Schauspielern hoch im Kurs: Auf dem Set wurden schon Sarah Jessica Parker, Russell Crowe, Kiefer Sutherland oder Meryl Streep beim Stricken gesichtet. Sogar der Kult-Regisseur der Star Wars Filme, George Lucas, wurde beim Stricken beobachtet.

Kein Wunder gibt es online immer mehr hippe Stricklabels, die fix fertige Stricksets und ein Communityfeeling anbieten. Gerne auch mit gröberer Wolle oder dickeren Nadeln, sodass auch Anfänger und Anfängerinnen auf den Geschmack des «Zen des Strickens» kommen können.