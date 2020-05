Dominique Kähler Schweizer alias Madame Tricot wuchs in Paris in einer Designer-Familie auf und wohnt heute in der Nähe von Wil. Sie studierte Medizin und Kunstgeschichte. 40 Jahre lang war sie als Ärztin tätig. Parallel widmete sie sich der Strickkunst. Eine Leidenschaft, die sie heute noch ausübt. Ihr Kunst wurde schon in einigen Schweizer Museem ausgestellt. Unter anderem im «Musée Visionnaire» in Zürich.