Wanderwege werden in der Schweiz in drei Farb-Kategorien eingeteilt. Viele Routen sind zusätzlich in der sogenannten T-Skala erfasst.

Gelbe Markierungen bedeuten Wandern ohne spezifische Anforderungen . In der T-Skala werden sie als T1 ausgewiesen.

bedeuten Wandern . In der T-Skala werden sie als ausgewiesen. Weiss-rot-weiss sind Bergwanderungen der Schwierigkeit T2 und T3 . Um sie zu begehen, muss man trittsicher, schwindelfrei und in guter körperlicher Verfassung sein. Ausgesetzte oder mit Seilen gesicherte Stellen sind hier möglich.

sind Bergwanderungen der Schwierigkeit . Um sie zu begehen, muss man sein. Ausgesetzte oder mit Seilen gesicherte Stellen sind hier möglich. Ab T4 spricht man von einer Alpinwanderung . Solche Wege sind weiss-blau-weiss markiert. Die Wegspuren sind nicht mehr zwingend vorhanden. Zudem braucht es immer wieder auch beide Hände zum Vorwärtskommen.

spricht man von einer . Solche Wege sind markiert. Die Wegspuren sind nicht mehr zwingend vorhanden. Zudem braucht es immer wieder auch beide Hände zum Vorwärtskommen. Noch anspruchsvoller wird es bei Touren T5 und sogar schwierig bei T6.