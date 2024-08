MDMA ist ein Amphetamin-Abkömmling und damit eine stimulierende Substanz. In verschiedenen kleineren Studien – sogenannten Phase II-Studien – hat sich gezeigt, dass MDMA ein echter Durchbruch in der Behandlung Posttraumatischer Behandlungsstörungen sein könnte. MDMA erhöht das Level bestimmter Botenstoffe – wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin oder Oxytocin – im Gehirn. Diese Neurotransmitter hängen mit Stimmung, Antrieb und Vertrauen zusammen. Ausserdem moduliert MDMA die Aktivität von Hirnregionen, die mit Ängsten, Beklemmung und Schreckreaktionen zu tun haben.

MDMA wird in Intervallen von Monaten verabreicht. Es löst Gefühle von Nähe aus, auch der Nähe zu sich selbst. Patienten können die traumatischen Erlebnisse und Erinnerungen näher an sich heranlassen und müssen nicht mehr so stark vermeiden. Damit wird eine Konfrontation mit dem Erlebten und eine Verarbeitung der traumatisierenden Inhalte ermöglicht.

MDMA sollte nur in Verbindung mit einer Psychotherapie eingesetzt werden. Nach der Wirkstoffabgabe müssen die Personen bis zu 20 Stunden überwacht werden.