Bei Husten und Halsschmerzen helfen Kartoffel- oder Zwiebelwickel, ein Quarkwickel lindert die entzündete Brust: Wie Wickel wirken, ist schulmedizinisch zwar kaum erforscht, aber als Hausmittel sind sie seit jeher bewährt. Nun wird das alte Wissen um Wickel neu entdeckt.

Als altes Hausmittel ist der Wickel landauf, landab bekannt. Aber wie genau macht man einen Wickel? Es geht um altes tradiertes Wissen, das verloren zu gehen droht. «Wickel, Einreibungen und Auflagen haben in der Medizin eine lange Tradition und werden nun wiederentdeckt», schreibt das Institut für Komplementäre und Integrative Medizin der Universität Bern auf seiner Webseite. Komplementäre Medizin heisst konkret: in Ergänzung zur Schulmedizin.

Kein Wunder, werden Wickel auch in der Ausbildung für angehende Pflegefachpersonen unterrichtet. Vreni Brumm ist diplomierte Pflegefachfrau und Wickelexpertin. Sie unterrichtet unter anderem an der Berner Fachhochschule für Pflege. Zudem ist sie Co-Autorin eines Standardwerks über Wickel und Kompressen.

Wenn man sich mit Vreni Brumm unterhält, wird schnell klar: Wickel können mehr, als Erkältungen lindern. Sie können helfen, wenn der Kopf von der Denkarbeit überlastet ist, oder bei Blähungen und Gelenkschmerzen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Der Wellnessaspekt von Wickeln

Mit einem Wickel kann man sich auch Gutes tun. «Wenn man mal gründlich den Kopf durchlüften möchte, kann ein Zitronenwickel helfen», ist die Expertin überzeugt.

Zitronenscheibe aufs Handgelenk Box aufklappen Box zuklappen Für den Zitronenwickel nimmt man eine Zitronenscheibe, gibt diese auf ein Haushaltpapier oder ein Papiertaschentuch und wickelt sie ein, bevor man sie auf der Pulsstelle beim Handgelenk mit einem Klebestreifen fixiert. Die Zitronenkompresse kann man beliebig lange auf der Pulsstelle behalten. «Sehr effektiv ist der Zitronenwickel auch, wenn man Pulsstelle auf Pulsstelle legt, mit dem Wickel dazwischen.» Im Sommer hilft der Zitronenwickel gegen die Hitze. Zusätzlich sorgen die ätherischen Öle der Zitrone für einen Frischekick. Einen wissenschaftlichen Nachweis gibt es – wie so oft bei Wickeln – nicht.

Auch eine heisse Blitzkompresse soll helfen, so die Wickelfachfrau.

Dafür nimmt man einen in heisses Wasser getränkten Waschlappen, wringt ihn gut aus und legt ihn auf Nacken oder Bauch. Darüber kommt ein Frotteetuch. Eine kleine Studie in Deutschland ergab Hinweise, dass heisse Wickel tatsächlich zum Wohlbefinden beitragen.

Prellungen und Verstauchungen

Neben der Schulmedizin kann hier ein Quarkwickel helfen.

Eiweiss als Entzündungshemmer Box aufklappen Box zuklappen «Für einen Quarkwickel nimmt man zwei Esslöffel Magerquark, gibt sie auf ein Haushaltpapier und macht daraus ein Quarkpäckchen, das man auf die geschwollene Stelle gibt», so die Wickelexpertin. Eine SRF 1-Treffpunkthörerin schreibt, dass sie in der orthopädischen Rehabilitation regelmässig Quarkwickel erhalte, die ihr guttäten. Warum Magerquark? «Dieser enthält mehr Eiweiss, als die fetteren Varianten», so Brumm. «Eiweiss sagt man zudem eine entzündungshemmende Wirkung nach.»

Seit Generationen lassen sich entzündungshemmende Eigenschaften von Quarkwickeln beobachten. Zum Beispiel bei Brustentzündungen stillender Mütter.

Wissenschaftliche Belege dazu gibt es nicht, allerdings wird dazu auch kaum geforscht. Bei bewährten Hausmitteln fehlen oftmals die Anreize und auch die Mittel, ihre Wirkung wissenschaftlich zu ergründen. Eine Institution, die sich des Themas trotzdem angenommen hat, ist das Institut für Komplementäre Medizin der Universität Bern.

Wickel bei Gelenkschmerzen

Ein geschwollenes Knie nach einer Wanderung, die schmerzende Hand ständig an der Computermaus – da empfiehlt die Expertin einen nasskalten Wickel.

Linderung für geschwollene Gelenke Box aufklappen Box zuklappen Kälte gegen geschwollene Gelenke wird von alters her eingesetzt. Hier empfiehlt die Wickelexpertin einen nasskalten Wickel. Über einen mit kaltem Wasser getränkten Waschlappen kommt ein Küchentuch aus Leinen, was zusätzlich für Kühlung sorgt.

Auch ein Quarkwickel könne helfen, so Brumm.

Wickel bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen

«Bei Völlegefühl kann das Auflegen von Rohwolle helfen», sagt Brumm. Rohwolle wärmt und rege die Peristaltik des Darms an. Zudem könne ein Rohwollekissen auch in den Hosenbund gesteckt werden, was gerade im Büro nach einem zu schweren Mittagessen die Verdauung in Schwung bringen kann, so die Expertin.

Rohwolle ist ein kleiner Alleskönner: Auf die Brust aufgelegt hilft sie, einer aufkommenden Bronchitis vorzubeugen. Sie lindert Gelenkschmerzen oder Muskelverspannungen. Sie sorgt für eine angenehme Wärme und ist dadurch schmerzlindernd. Bei Rohwolle handelt es sich um rohe, aber gekämmte Wolle. Wer auf Wolle reagiert, kann ihr auch einen Kissenanzug verpassen.