Alle Jahre zur kalten Jahreszeit kommt sie wieder: die saisonale Grippe. Wird eine Person infiziert, reagiert das Immunsystem. Es bildet Antikörper, die das Grippevirus bekämpfen. Ein Team der Universität Genf konnte nun zeigen, dass manche dieser Antikörper auch das Vogelgrippevirus bekämpfen können.

Legende: Die Vogelgrippe ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die hauptsächlich Vögel betrifft, aber auch auf Menschen übertragbar sein kann. IMAGO / Cavan Images

Diese sogenannten «kreuzreaktiven» Antikörper erkennen das Vogelgrippevirus und verlangsamen seine Ausbreitung im Körper. Das kann den Krankheitsverlauf abschwächen. Vollständigen Schutz gegen Erkrankung bieten sie nicht, auch können sie Ansteckungen nicht verhindern.

Wie wirksam der Schutz ist, variiert. Personen, die 2009 mit einem Grippeimpfstoff mit Wirkverstärker geimpft wurden, haben heute höhere Konzentrationen an effektiven kreuzreaktiven Antikörpern. Eine Grippeimpfung ohne Wirkverstärker zeigte diesen Effekt nicht.

Auch das Alter spielt eine Rolle Box aufklappen Box zuklappen Die Studie zeigt auch, dass Menschen, die vor 1965 geboren wurden, im Schnitt einen höheren Antikörperspiegel gegen das Vogelgrippevirus haben. Dies vermutlich, weil sie in ihrer Kindheit anderen Grippetypen ausgesetzt waren, als später Geborene.

Die Sorge vor einer Pandemie besteht: seit mehreren Jahren grassiert die Vogelgrippe unter Wildvögeln und hat vereinzelt Menschen infiziert. Grippeimpfstoffe mit Wirkverstärker könnten die Immunantwort erweitern. So bräuchte es im Ernstfall geringere Mengen eines speziellen Vogelgrippe-Impfstoffs.