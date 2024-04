Dass die Wachtherapie wirkt, ist weitgehend unbestritten. Wie sie wirkt, ist hingegen noch nicht abschliessend geklärt. Eine mögliche Erklärung liegt in unserem Gehirn und seiner sogenannten Neuroplastizität.

Wenn wir Informationen und Eindrücke verarbeiten, heisst das für unsere Nervenzellen: sich ständig untereinander auszutauschen. Dabei übertragen Synapsen elektrische und chemische Signale von einer Nervenzelle auf die andere.

Morgens übertragen die Synapsen noch wenig Signale. Im Verlaufe des Tages übertragen sie immer mehr Signale. Denn wir interagieren ständig mit der Umwelt.

Unsere Synapsen haben einen bestimmten Aktivitätsbereich, in dem wir Eindrücke optimal verarbeiten – so die Vermutung. Abends überschreiten die Signalübertragungen diesen optimalen Bereich. Der Schlaf sorgt dann dafür, dass sich unser Nervensystem wieder beruhigt. Am nächsten Morgen sind wir wieder bereit für neue Eindrücke.

Anders als bei Gesunden sind die Signalübertragungen bei Personen mit Depressionen verringert. Soll heissen: Ihre Synapsen übertragen zu wenig Signale. So bleiben sie stets unter dem Bereich, in dem Eindrücke optimal verarbeitet werden.

Hier setzt die Wachtherapie an: Wenn Depressive wach sind – statt zu schlafen –, steigen ihre Signalübertragungen an. Bis auch sie den optimalen Bereich erreichen. So können Eindrücke wieder besser verarbeitet werden – die Stimmung der Betroffenen verbessert sich.