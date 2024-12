Proben aus der betroffenen Region werden aktuell analysiert. Sie sollen Hinweise darauf liefern, welcher Erreger hinter dem Ausbruch steckt. Resultate aus diesen Analysen sind noch nicht bekannt.

Was ist bekannt

Seit Ende Oktober sind in der Region Kwango im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo auffällig viele Menschen gestorben. Das teilte die kongolesische Regierung offiziell am 4. Dezember mit. Die Betroffenen litten an grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen. Viele kämpften ausserdem mit Atembeschwerden und Blutarmut. Alle schwer erkrankten Menschen waren deutlich unterernährt.

Die WHO zählt aktuell mindestens 31 Menschen, die in Gesundheitseinrichtungen gestorben sind. Zusätzlich sind mindestens 44 Menschen zuhause verstorben. Unklar ist, ob alle Opfer bereits erfasst werden konnten.

Update der WHO vom 08.12.2024

Kleinkinder und Kinder sind besonders betroffen. Gemäss Angaben der WHO waren fast Dreiviertel der bis jetzt Verstorbenen jünger als 15 Jahre alt.

Was noch unklar ist

Die Ursache des aktuellen Krankheitsausbruchs ist noch nicht geklärt. Die Hypothesen reichen von einer besonders heftigen Grippewelle über eine akute und besondere Form von Lungenentzündung, bis zu einem Wiederaufflammen von COVID-19 oder auch Malaria.

Hinter dem Ausbruch könnte auch eine Zoonose stecken – ein Virus, das von einem Wildtier auf Menschen übergesprungen ist und eine neuartige Krankheit auslöst. Eine solche Zoonose stand am Anfang der Corona-Pandemie, aber beispielsweise auch beim Ausbruch von Ebola oder Mpox.

Keine der verschiedenen Hypothesen über den Ursprung des aktuellen Krankheitsausbruchs konnte bis jetzt erhärtet werden.

Die Bevölkerung in den abgelegenen Region Kwango leidet seit Monaten an Hunger . Unterernährung könnte eine Rolle dabei spielen, dass die Menschen besonders anfällig sind für eine Erkrankung. Ausserdem sind gerade Kleinkinder und Kinder kaum oder nur ungenügend geimpft. Es fehlt an Ärzten und Ärztinnen und oftmals auch an Medikamenten, selbst für häufige Krankheiten.

Was soll als nächstes geschehen?

Die kongolesische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation WHO haben Teams von Fachleuten in die Region geschickt, um den Ursachen dieses Krankheitsausbruchs auf die Spur zu kommen. Proben von Infizierten und Verstorbenen sollten mittlerweile in Kinshasa angekommen sein, der Hauptstadt des zweitgrössten Landes des afrikanischen Kontinents. Die Resultate aus der Analyse dieser Proben waren bereits fürs vergangene Wochenende erwartet worden – stehen aber noch aus.

Legende: Truck unterwegs auf einer unbefestigten Strasse in Kongo-Kinshasa Der schlechte Zustand der Strassen erschwert es, in die betroffene Gegend rund um die Kleinstadt Panzi zu gelangen. IMAGO / robertharding

Die Teams haben damit zu kämpfen, dass die betroffenen Dörfer nur schwer erreichbar sind. Aktuell müssen sie auf dem Landweg dorthin reisen. Im Süden von Kongo-Kinshasa herrscht aktuell Regenzeit. Da viele Strassen in die betroffene Region nicht befestigt sind, dauert der Weg dorthin aktuell zwei Tage, wie der kongolesische Gesundheitsminister an einer Pressekonferenz berichtete.