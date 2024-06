In Zukunft wird es wegen des Klimawandels heftiger und häufiger regnen. Was das für die Schweiz bedeutet.

Es waren eindrückliche Bilder: geflutete Keller, Tiefgaragen und Unterführungen im Juli 2017 in Zofingen AG. Wegen der vielen versiegelten Flächen konnte der Regen, der in kurzer Zeit vom Himmel fiel, nicht im Boden versickern. Er floss an der Oberfläche ab und richtete grosse Verwüstungen an.

Heftige Niederschläge nehmen zu

In Zukunft könnten sich solche Bilder mit dem Klimawandel häufen: «Bei den Oberflächenabflüssen sind wir sicher, dass die häufiger und intensiver werden», sagt die Hydrologin Manuela Brunner. Sie forscht an der ETH Zürich und dem WSL Institut für Schnee und Lawinenforschung in Davos zu Extremereignissen.

Dass die Oberflächenabflüsse zunehmen werden, könne man so klar sagen, weil sie hauptsächlich vom Niederschlag abhängen. Und da habe man viel Evidenz, dass starke Niederschläge zugenommen haben. Und auch in Zukunft häufiger und intensiver werden.

Je mehr Feuchte gespeichert ist, desto mehr Wasser kann dann auch in kurzer Zeit wieder auf die Landoberfläche regnen.

Ein Naturgesetz sei das, sagt Manuela Brunner. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasser kann die Atmosphäre speichern. Und: «Je mehr Feuchte gespeichert ist, desto mehr Wasser kann dann auch in kurzer Zeit wieder auf die Landoberfläche regnen.»

Und das kann schwerwiegende Folgen haben, wie in Zofingen. Dort seien bei einem einzelnen Gewitterereignis Schäden von rund 100 Millionen Franken entstanden, sagt Josef Eberli. Er leitet die Abteilung Gefahrenprävention beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) und ist zuständig für Naturgefahren in der Schweiz.

Wie intensiv regnet es in Zukunft? Box aufklappen Box zuklappen Pro Grad Celsius, um das sich die Atmosphäre erwärmt, kann die Luft rund sieben Prozent mehr Feuchte speichern. Ohne Klimaschutz dürften die Niederschläge in der Schweiz bis Ende des Jahrhunderts darum zehn bis zwanzig Prozent heftiger ausfallen. Je nach Region sind aber auch mehr oder weniger möglich.

Insgesamt machen Oberflächenabflüsse heute rund die Hälfte der Schadensereignisse aus, sagt er. Und: «Der Oberflächenabfluss war ein Thema, das wir in der Schweiz lange wenig beachtet haben. Dort haben wir erheblichen Nachholbedarf.»

Erst 2018 erstellte das Bundesamt für Umwelt zusammen mit Versicherern die erste Gefährdungskarte für die ganze Schweiz. Diese Karte werde nun überarbeitet, sagt Eberli. Der Klimawandel wird dabei mitberücksichtigt.

Wohin mit dem Wasser?

Dann seien eigentlich zwei Dinge zu tun: Einerseits müssen neue Gebäude so gebaut werden, dass kein Wasser eindringen kann. Andererseits müssen die Entwässerungssysteme angepasst werden. Denn diese sind mit den intensiveren Niederschlägen überfordert. In Zukunft könnte das Mehr an Wasser zum Beispiel in Mulden geleitet oder in Becken zurückgehalten werden. Und man versucht, mehr Wasser versickern zu lassen.

Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe, die wird nie fertig sein.

Es gebe also noch einiges zu tun, sagt Josef Eberli. Auch wenn man heute grundsätzlich bereits gut aufgestellt sei. «Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe, die wird nie fertig sein.» So müssen auch die bestehenden Schutzanlagen an Seen und Flüssen auf den Klimawandel umgerüstet werden, sagt Eberli. Denn wenn es viel regnet, können Flusspegel lokal ansteigen und das kann dann ebenfalls zu Überschwemmungen führen.

Was passiert, wenn die Abflüsse in grossen Gewässern zunehmen? Box aufklappen Box zuklappen Dies haben Forschende des Mobiliar Labs der Universität Bern kürzlich berechnet. Die Resultate zeigen, dass die Folgen je nach Gewässer sehr unterschiedlich sind. Im Mittel zeigte sich aber: Steigt der Abfluss gegenüber dem bisherigen Höchstwert um zehn Prozent, dann nehmen die Schäden um vierzig Prozent zu. Die Schäden steigen gemäss den Berechnungen also sprunghaft an. Die Berechnungen sind als Online-Tool zugänglich und richten sich an die Praxis. Das Tool bietet einen Überblick, wo mehr Wasser in Zukunft zu Schäden führen könnte.

«Was die Zukunftsszenarien von Flusshochwassern betrifft, ist die Lage verglichen mit dem Oberflächenabfluss allerdings noch unsicherer», sagt Manuela Brunner. Der Grund: Hochwasser an einem Fluss oder See hängt nicht nur vom Niederschlag ab. Auch die Bodenfeuchte und Schneeschmelze spielen eine Rolle. Beides verändert sich ebenfalls mit dem Klimawandel, und das regional unterschiedlich.

Klare Aussagen zu Hochwasserwahrscheinlichkeiten in verschiedenen Gebieten der Schweiz fehlen darum noch. Da forsche sie gerade daran, sagt Manuela Brunner. Auch das bleibt, wie der Hochwasserschutz selbst, eine Daueraufgabe.