Eis hält den Fels wie Klebstoff zusammen, und wenn das Eis schmilzt, bröckelt der Fels. Diese Annahme ist weit verbreitet – und falsch. Permafrost wirkt vor allem als Versiegelung. Wo Fels und Eis gefroren sind, kann nämlich kein Wasser eindringen. Schwindet der Permafrost, dringt Wasser in den Fels ein, und bringt zwei Dinge mit: Druck und Wärme.

Druck entsteht, wenn Wasser in Felsspalten über grosse Höhenunterschiede hinweg steht. Wärme bringt das Wasser mit, weil es in jedem Fall wärmer ist als null Grad, also wärmer als der umgebende Permafrost. Das Wasser führt so dazu, dass zumindest lokal und zumindest zeitweise der Permafrost taut. Das eindringende Wasser ist also der destabilisierende Faktor.