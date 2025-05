Legende: ZVG

Edzard Ernst: Hitler’sFemalePhysicians. Women Doctors During the Third Reich and Their Crimes Against Humanity. Springer 2025. Auf Englisch erschienen.

Über den Autor:

Edzard Ernst, geboren 1948 in Wiesbaden, ist ein deutsch-britischer Mediziner. Er lebt in Cambridge (UK) und der Bretagne (F).