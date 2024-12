Legende: Die Fussabdrücke in blau gehören einem Individuum der Art Paranthropus boisei. Die einzelnen drei Fussabdrücke in grün, gelb und rosa ordnete das Forschungsteam zu drei unterschiedlichen Vorfahren des Menschen der Art Homo erectus zu. Auch erhalten sind 60 Abdrücke von Vögeln, darunter mit 27 cm von einem Vorfahren des heutigen Marabu Storchs. Publikation Hatala et al, 2024