The same procedure as every year? Der Silvesterklassiker ist für viele ein fester Bestandteil des Jahreswechsels. Doch wie viel Alkohol trinkt Butler James wirklich?

Sherry, Weisswein, Champagner, Portwein – schon nach wenigen Minuten im Kultsketch Dinner for One füllen sich die Gläser. Butler James nimmt einiges auf sich, um der Dame des Hauses ein würdiges Dinner zu ihrem 90. Geburtstag zu ermöglichen.

Miss Sophie feiert seit jeher mit ihren vier engsten Freunden – nur sind alle vier seit Jahren verstorben. Somit sitzt sie allein am festlich gedeckten Tisch. Ihr treuer Butler James gibt währenddessen vollen Einsatz, um die Gäste bestmöglich zu ersetzen – vier Rollen, vier Stühle, vier Gänge inklusive Getränke. Glas für Glas trinkt James mit.

Mit jedem Gang wird die Szenerie turbulenter: Nach und nach wird James wackliger auf den Beinen, spricht undeutlicher und verliert merklich an Kontrolle. Beim Dessert wird es dann chaotisch. James nimmt erst einen kräftigen Schluck Portwein direkt aus der Flasche und dann zwei weitere Gläser. Eins schüttet er auf dem Tisch aus und wischt es zurück ins Glas. Ein anderes verschüttet er komplett beim übereifrigen Prosit. Zum Schluss leert er sogar das Blumenwasser.

Die medizinische Bilanz

Rechnet man mit durchschnittlich 50 Milliliter pro Glas, kommt James in gerade einmal acht Minuten auf mehr als eine ganze Flasche Wein plus Portwein. «Bei einem erwachsenen Mann, 175 cm gross, 80 Kilogramm schwer, ergäbe das zwischen 1,0 und 1,4 Promille», erklärt Florian Berger-Oulé, Oberarzt am Institut für Forensische Medizin der Universität Zürich.

Alkohol braucht Zeit, um ins Blut, und dadurch ins Hirn, zu gelangen. Enthemmung, Redseligkeit und Koordinationsprobleme können schon ab 15 Minuten nach Trinkbeginn eintreten – die maximale Wirkung nach 30 bis 60 Minuten. Wichtige Faktoren sind Alkoholmenge, Trinkgeschwindigkeit und ob auf nüchternen Magen getrunken wird. Auch die Toleranz spielt eine Rolle – regelmässige Trinker brauchen grössere Mengen für denselben Effekt.

Was bedeutet das für Butler James?

Butler James reagiert schnell: Innerhalb von acht Minuten würden sich seine Fähigkeiten im echten Leben wohl kaum so drastisch verändern. «Die Darstellung ist natürlich humoristisch überzogen.», so der Experte, «Sein Verhalten spreche jedoch für eine geringe Alkoholtoleranz.»

Am Ende des Sketches deutet sich an, dass sich die beiden ins Schlafgemach zurückziehen. Medizinisch betrachtet dürfte der Abend für Miss Sophie allerdings nicht ganz wie geplant verlaufen – Alkohol kann die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Vielleicht ist sie nach all den Jahren gelassener, was solche Details angeht.

Was sagt die Wissenschaft?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2023 ihre Empfehlung zu Alkohol nochmals verschärft: Es gibt keine sichere Menge Alkohol – jeder Konsum birgt Gesundheitsrisiken.

Alkohol ist eine giftige, psychoaktive und abhängig machende Substanz. Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft Alkohol seit Jahrzehnten als Karzinogen der Gruppe 1 ein – in der höchsten Risikokategorie zusammen mit Asbest, Strahlung und Tabak.

Vor diesem Hintergrund wäre es wohl ratsam, James das Trinken zu überlassen und selbst mit einem feinen, alkoholfreien Cocktail zu feiern – oder zumindest mit weniger Booze als der Butler.

Übrigens läuft der Sketch heute Abend live auf SRF 1 von 19:15 bis 19:30 Uhr.