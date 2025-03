Die Normalzeit ist die sogenannte Winterzeit, sie folgt den weltweit festgelegten Zeitzonen. Während sich Forschende der Schlafmedizin einig sind, dass die Normalzeit für den Körper gesünder ist, führt die Sommerzeit auf politischer Ebene immer wieder zu Diskussionen.

Um das Tageslicht an den Sommerabenden besser auszunutzen, wurde die Sommerzeit eingeführt. Das erste Mal in Deutschland im Mai 1916. Während es zwischen 1950 und Mitter 1970er Jahren in den meisten europäischen Ländern keine Sommerzeit gab, sollte sie nach der Ölkrise von 1973 wieder eingeführt werden. Man wollte Energie sparen. Ob der Nutzen eintraf, wird viel diskutiert. Die EMPA kommt in einer aktuellen Studie zum Ergebnis, dass die Sommerzeit den Energieverbrauch in Büros senkt und die Zeitumstellung damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.

Im Jahr 2019 hat das EU-Parlament entschieden, die Umstellung abzuschaffen – doch die EU-Mitglieder können sich nicht auf eine gemeinsame Zeit einigen. Und die Schweiz orientiert sich an der Zeitregelung der Nachbarstaaten.