Die Vermutung liegt nahe: In einer gleichberechtigteren Gesellschaft gibt es weniger Geschlechterklischees. Doch diese Annahme ist falsch. Untersucht hat das Christa Nater von der Universität Bern, zusammen mit einem internationalen Team, in ihrer kürzlich veröffentlichten Studie.

Christa Nater Sozialpsychologin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Sozialpsychologin Christa Nater forscht und lehrt an der Universität Bern. Sie ist Expertin für angewandte Psychologie mit Schwerpunkt auf Beziehungen zwischen Gruppen, soziale Ungleichheiten und Vorurteile. Sie ist eine der zwei Erstautorinnen der kürzlich veröffentlichten Studie zu Gleichstellung und Statusdruck.

SRF Wissen: Kann Gleichberechtigung Männer unter Druck setzen – und damit sich selbst im Weg stehen?

Christa Nater: Ja, in gewisser Weise schon. Unsere Studie mit über 4000 Befragten aus sieben Ländern zeigt: In gleichberechtigteren Ländern wie in Schweden oder in der Schweiz gibt es stärkere soziale Normen für Männer, den höheren sozialen Status ihrer Geschlechtergruppe aktiv zu verteidigen. Das heisst, Männer in diesen Ländern stehen unter besonders hohem Druck, tatkräftig, führungsstark und ehrgeizig zu sein – sie sollen den sozialen Wert und Status ihrer Gruppe sichern.

Es gibt viele Nachteile für Männer aufgrund der traditionellen Männerrolle.

Gerade dieser Druck kann Geschlechtergerechtigkeit untergraben – insbesondere, wenn es um gleiche Anerkennung, Prestige und Autorität von Frauen und Männern geht. Denn er stabilisiert traditionelle Hierarchien auf subtile Weise. In Ländern mit geringerer Gleichstellung wie den USA, Indien, Ghana oder Iran ist dieser männliche Statusdruck schwächer, weil der höhere gesellschaftliche Status von Männern weniger bedroht ist. Dafür besteht dort ein stärkerer Druck für Frauen, sich nicht dominant zu verhalten – was ebenfalls ein Hindernis für echte Gleichstellung ist.

Was ist eine mögliche Erklärung dieser verstärkten Rollenklischees für Männer in gleichberechtigteren Gesellschaften?

Ein psychologischer Grundmechanismus, wonach sich Gruppen voneinander abgrenzen und unterscheiden wollen. Das können verschiedene Abgrenzungsmerkmale sein: Ethnizität, Alter, oder eben Geschlecht.

Könnte der hohe Druck, der Männern auferlegt wird, Ihrer Meinung nach auch daher rühren, dass sie befürchten, ihre bisherigen Privilegien zu verlieren?

Tatsächlich führt mehr Geschlechtergerechtigkeit zu mehr Wettbewerb zwischen den Gruppen. Das kann zu Feindseligkeiten bei Männern führen, die sich durch die Emanzipation der Frauen abgehängt und ihre Privilegien bedroht fühlen. Doch ist das nur eine Minderheit, die sich durch mehr Gleichberechtigung bedroht fühlt und sich radikalisiert. Doch ist diese Minderheit sehr laut.

Mehr zur Methodik Box aufklappen Box zuklappen Christa Nater und Sabine Sczesny vom Institut für Psychologie der Universität Bern haben über 4000 Personen in sieben Ländern befragt. Und zwar dazu, wie Männer und Frauen in ihrer Gesellschaft ihrer Meinung nach sein sollen. Spannend dabei: Diese sieben Länder variieren sehr stark hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit. In einem ersten Schritt haben die Forscherinnen sogenannte Geschlechterregeln in jedem Land identifiziert. Als Geschlechterregeln gelten vorschreibende und verbietende geschlechtsspezifische Stereotype, die bestimmen, wie Frauen und Männer sein sollen und wie sie nicht sein sollen. In einem zweiten Schritt wurden alle Teilnehmenden dazu befragt, wie sehr diese erwünschten und unerwünschten Eigenschaften in ihren Augen von hohem beziehungsweise niedrigem sozialen Status sind. Dadurch konnte festgestellt werden, inwiefern die gesellschaftlichen Normen für das Verhalten von Männern und Frauen mit sozialem Status zusammenhängen.

Diese Denkweise, die sogenannte Null-Summen-Perspektive, bezeichnet die Annahme, dass Gewinne für Frauen immer einen Nachteil für Männer bedeuten. Doch was häufig in diesen Diskursen in Vergessenheit gerät: Es gibt viele Nachteile für Männer aufgrund der traditionellen Männerrolle. Verschiedenste Studien zeigen: Diese Rolle kann dazu führen, dass Männer früher sterben, sich aggressiver verhalten und häufiger an Depressionen und Suchterkrankungen leiden.

Was erscheint Ihnen wichtig, anstelle der Null-Summen-Perspektive zu betonen?

Wenn unsere Möglichkeiten, Chancen, und Entscheidungen nicht von gesellschaftlichen Zwängen eingeschränkt sind, dann gewinnen wir alle an Freiheit. Und dadurch an Zufriedenheit und Lebensqualität.

Meinungsumfragen in verschiedenen europäischen Ländern zeigen immer wieder: Eine überwiegende Mehrheit ist für Fairness und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Doch Stereotype verschwinden nicht automatisch in einer gleichberechtigteren Gesellschaft. Einige Genderrollen erstarken sogar. Es braucht somit weitere Bemühungen, wenn wir uns allen mehr Freiheit ermöglichen wollen.

Das Gespräch führte Regula Ott.