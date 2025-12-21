Frieren für den Flow? Warum Menschen in Shorts durch den Winter joggen – und was davon sinnvoll ist.

Wenn im Winter Menschen in Shorts und Shirt durch den Park laufen, ist das keine Trotz-Aktion gegen Kälte, sondern ein Trend, der gerade durch die Sozialen Medien geistert: Cold Streak Running.

Die Idee: täglich möglichst leicht bekleidet mindestens zwei Kilometer laufen. Das Versprechen: gestärktes Immunsystem, bessere Stimmung und gepushter Stoffwechsel dank Kältereiz. Cold Streak Running überträgt die Logik des Eisbadens also aufs Laufen. Doch hält die Logik auch der Wissenschaft stand?

«Der gesicherte Nutzen kommt zunächst vom regelmässigen Laufen selbst», sagt Prof. Dr. Johannes Scherr. Wir alle wissen, dass Bewegung Herz, Gefässe und Psyche stärkt. «Allerdings passiert das unabhängig vom Wetter.»

Booster für Immunsystem und Fettverbrennung?

Tatsächlich könne der zusätzliche Kältereiz Immunreaktionen stimulieren und Neurotransmitter freisetzen, die die Stimmung heben, so der Experte. Gleichzeitig gewöhnt sich der Körper an die Belastung, das subjektive Kälteempfinden sinkt und Stressreaktionen werden gedämpft.

Der aktivierende Effekt auf das braune Fett ist real, aber nicht so gross, wie viele hoffen.

Ein weiterer oft zitierter Vorteil: Die Kälte soll das sogenannte braune Fettgewebe aktivieren – das metabolisch aktive Fett, das Wärme produziert und dafür Energie verbrennt. Viele sehen darin einen natürlichen Booster für den Stoffwechsel.

Doch Scherr bremst: «Der aktivierende Effekt auf das braune Fett ist real, aber nicht so gross, wie viele hoffen.» Zwar könne braunes Fett mehr Fettsäuren oxidieren, doch der Effekt sei moderat und zwischen Personen stark unterschiedlich. Allein durch Kälteexposition nimmt man also nicht ab.

Wie Kälte im Körper wirkt Box aufklappen Box zuklappen Der erste Schreckmoment

Kälte lässt die Blutgefässe enger werden. Dadurch kühlt die Muskulatur schneller aus – und Kraft sowie Schnellkraft lassen nach. Der Körper schaltet auf «Wärme produzieren»

Er erzeugt Wärme durch Zittern und – etwas feiner – über das braune Fett. Das verbraucht Energie, aber nur in kleinem Ausmass. Ein Fatburner ist es nicht. Gewöhnungseffekt bei regelmässiger Kälte

Wer öfter friert, friert irgendwann weniger: Das Kälteempfinden nimmt ab, und die Stressreaktion des Körpers wird gedämpft. Kleine Stimmungskicks

Kälte kann stimmungsaufhellende Botenstoffe freisetzen – ein Mechanismus, der auch vom Eisbaden bekannt ist. Bronchien unter Druck

Bei kalter Luft atmen viele vermehrt durch den Mund. Die trockene Luft landet direkt in den Bronchien und kann dort reizen – besonders bei Asthma.

Und selbst wenn der Stoffwechsel leicht hochfährt – für den laufenden Körper bringt die Kälte ganz andere, unmittelbarere Herausforderungen mit sich. Die Muskulatur kühlt ab, die Durchblutung sinkt, die Schnellkraft nimmt ab. «Wer sich nicht gut aufwärmt, läuft mit verlangsamtem Kontraktionsverhalten», so der Experte. Gelenke verkraften Kälte zwar meist gut, aber glatte Wege und eine veränderte Laufökonomie erhöhen das Verletzungsrisiko.

Auch die Atemwege reagieren sensibel: Die trocken-kalte Luft gelangt durch Mundatmen direkt in die Bronchien – ein Reiz, der besonders Asthmatikerinnen und Asthmatikern Probleme machen kann.

Das Labor ist keine Strasse

Dazu kommt, dass vieles von dem, was man über Kälteexposition weiss, aus Studien unter kontrollierten Bedingungen stammt. Genau hier beginnt schon das nächste Problem: Was im Labor gilt, lässt sich nicht einfach auf die Strasse übertragen. Wind, Nässe und spontane Pausen verstärken den Wärmeverlust massiv. «Beim Stehen an der Ampel sinkt die Wärmeproduktion sofort», erklärt Scherr – der Körper kühlt schneller aus, als man denkt.

Trotzdem kann der Trend Sinn machen. Weniger wegen der Kälte, sondern der Kombi aus täglicher Bewegung und kontrolliertem Reiz. Der Experte rät deshalb, im Herbst einzusteigen, die sinkenden Temperaturen mitzunehmen und auf trockene Bedingungen zu achten. Ohren, Hände und Füsse sollten gut geschützt sein. Wer aber Symptome wie Verwirrtheit, Koordinationsprobleme, starkes Zittern, Brustschmerzen oder grauweisse Hautareale bemerkt, sollte sofort abbrechen.

Für wen Cold Streak Running ungeeignet ist Box aufklappen Box zuklappen Lieber nicht ausprobieren bei: Asthma oder bronchialer Überempfindlichkeit

peripheren Durchblutungsstörungen

Diabetes

Herz-, Kreislauferkrankungen

schlecht eingestelltem Bluthochdruck

fieberhaften Infekten

Für den Look der nächsten Laufrunde heisst das: Auf die Evidenz können wir uns noch nicht verlassen. Zwar sind die Effekte von Kälteexposition gut untersucht, ob das leicht bekleidete Laufen aber einen zusätzlichen gesundheitlichen Mehrwert bringt, bleibt offen.