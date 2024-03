Der Hirnstamm ist der evolutionsgeschichtlich älteste Teil im Gehirn von Säugetieren und damit auch des Menschen. Er koordiniert und reguliert lebenswichtige Funktionen wie die Steuerung der Herzfrequenz oder der Atmung.

Die Nervenzellen (Neuronen) verbinden Gewebe und Muskeln via Rückenmark mit dem Gehirn. Beispiel: Etwas krabbelt auf meinem Arm. Sensorische Neuronen leiten die Berührung vom Arm zum Rückenmark. Dort wird das Signal an ein zweites sensorisches Neuron weitergeleitet, welches vom Rückenmark ins Gehirn führt. Angekommen im Gehirn, wird das Signal via Interneuronen an andere Nervenzellen weitergegeben und verarbeitet. Der Entscheid: Arm hochheben und hinschauen. Das heisst: Bewegungsbefehle vom Gehirn gehen via motorische Neuronen zum Auge und via Rückenmark zum Arm und zum Kopf für die Muskelbewegungen. Ich hebe den Arm, neige den Kopf und schaue nach, was da krabbelt. Der Ort, an dem eine Nervenzelle mit einer anderen Nervenzelle in Kontakt steht, nennt sich Synapse.