​Maria Branyas Morera wurde in San Francisco geboren, nachdem ihre Eltern aus Spanien und Mexiko in die USA ausgewandert waren, wie der «Guardian» berichtete. 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, kehrte sie mit ihrer Familie nach Spanien zurück und liess sich in Katalonien nieder.

Erst mit 93 zog sie in ein Altersheim, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. 2020 sorgte sie wegen einer Covid-19-Infektion für Schlagzeilen. Sie überstand die Erkrankung symptomfrei und erholte sich davon.

Im Januar 2023 wurde sie von Guinness World Records als älteste lebende Person der Welt anerkannt. Sie starb im August 2024 im Alter von 117 Jahren.

Branyas pflegte einen gesunden Lebensstil und ernährte sich mediterran. Sie trank selten Alkohol, rauchte nicht und bewegte sich regelmässig. Zudem umgab sie sich stets mit Familie und Freunden.