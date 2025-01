Am Wochenende haben Freiwillige schweizweit knapp 100'000 Vögel beobachtet und gezählt. In diesem Winter gesellen sich zum Dauergast «Spatz» auch Überraschungsgäste.

BirdLife Schweiz ruft seit rund 20 Jahren im Mai zur Vogelzählung auf. Vom 10. bis 12. Januar hat mit der Aktion «Stunde der Wintervögel» zum ersten Mal auch eine landesweite Winterzählung stattgefunden. Unter den gezählten Vögeln finden sich altbekannte Rekordhalter, aber auch Überraschungen.

Legende: Mit über 16’000 beobachteten Individuen, ist der Haussperling – auch Spatz genannt – der am häufigsten gezählte Vogel. Imago Images / STAR-MEDIA

Besonders spannend sei die Sichtung von 1386 Bergfinken, sagt Raffael Ayé, Geschäftsführer von BirdLife Schweiz, in der Medienmitteilung . «Die Art ist ein Wintergast aus dem Norden und kommt nicht jedes Jahr in gleicher Zahl in die Schweiz.» Wer sie im eigenen Garten beobachtet, habe vermutlich ein naturnahes Umfeld geschaffen.

Legende: Am weitesten verbreitet ist die Kohlmeise. Sie wird in fast 87 Prozent der Gärten beobachtet. Imago Images / Star-Media

«Sorgen macht uns, dass dieses Jahr weniger Finkenvögel gesichtet wurden als in den früheren Jahren», sagt Raffael Ayé. Die Gründe für die sinkenden Zahlen könnten divers sein. So sei etwa der Grünfink seit mehreren Jahren von einer Krankheit betroffen.

Legende: Deutlich seltener zeigt sich der Grünfink. Er wurde rund 1900 Mal gezählt. Imago Images / blickwinkel

Zudem sind Finken auf ein vielfältiges Samenangebot angewiesen. Dazu könne mit einheimischen Bäumen, Büschen und Blumenwiesen jede und jeder beitragen.

Legende: Dass der Star mehr als 1400 Mal gezählt wurde, überrascht. Ein Hinweis darauf, dass immer mehr Stare in der Schweiz überwintern. Imago Images / Wassilis Aswestopoulos

So ist die Biodiversität im Siedlungsraum vielerorts bereits höher als in intensiv genutztem Landwirtschaftsgebiet.

Legende: Das Rotkehlchen steht punkto Verbreitung auf Platz sieben. Es wurde in drei von fünf Gärten erblickt. Imago Images / imagebroker