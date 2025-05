Bild 3 von 3. Das Erdzeitalter. Der erste Tetrapode an Land ist in dieser Abbildung im Erdzeitalter Karbon vor rund 320 Millionen Jahren eingezeichnet. Doch die neu gefundenen Fussspuren zeigen: Dies könnte bereits 35 bis 40 Millionen Jahre früher stattgefunden haben. Also etwa beim Übergang zwischen den Erdzeitalter Devon und Karbon vor 358.9 Millionen Jahren.

Bildquelle: Mauritius Images / Universal Images Group North America.

3 / 3