Comedy Wildlife Awards 2025 - Welches ist das lustigste Tierfoto 2025? Hier ist eine Auswahl der 40 Finalisten des diesjährigen Nikon Comedy Wildlife Awards. Wer gewinnt wohl am 9. Dezember? 23.10.2025, 16:14 Legende: Wo ist der Elefant? Er kann gar nicht hinschauen, so spannend findet dieser Dickhäuter das Warten auf die Siegerverkündigung. 40 Finalisten hoffen auf den Titel. Nikon Comedy Wildlife Awards / Henry Szwinto Legende: Willkommen zum Zen-Lemur-Yoga-Kurs! Lehrer Lemur streckt sich hoch, um das Universum zu umarmen. Schüler Lemur überlegt, ob Erleuchtung so viel Mühe wert ist. Ob sie am 9. Dezember den Comedy Award gewinnen oder nicht – im Zen sind sie. Nikon Comedy Wildlife Awards / Andrey Giljov Legende: Wer kennt das nicht. Gerade erst die Haare gewaschen und es klingelt an der Tür. Doch auch mit «Bad Hair» schafft es das Eichhörnen in unsere Finalisten-Auswahl. Und hat Chancen auf den Titel. Nikon Comedy Wildlife Awards / Christy Grinton Legende: Great Hair Day Eine andere Taktik fährt dieser Amazonas-Schirmvogel. Er will die Jury mit seiner Haarpracht überzeugen. Nikon Comedy Wildlife Awards / David-Fettes Legende: Wo ist nun mein Nest? Durchblick verloren – Chance gewonnen. Vielleicht steuert die Möve blindlings auf den Award zu. Nikon Comedy Wildlife Awards / Alison Tuck Legende: Oh mein Gott, er macht es schon wieder! Mit seinem «Gepose» irritiert der Rotkronenkranich den Kollegen. Vielleicht hört es ja auf, wenn er gewinnt. Nikon Comedy Wildlife Awards / David Rice Legende: Smile Der Blaustreifen-Säbelzähner-Fisch übt schon mal vorsorglich das Siegerlächeln. Nikon Comedy Wildlife Awards / Jenny Stock Legende: Im Kapitulationsmodus? Das Flughörnchen scheint mitten in der Luft das Handtuch zu werfen. Come on, den Preis kannst Du noch holen! Nikon Comedy Wildlife Awards Legende: High Five! Sollte er gewinnen, ist ein besonderer Siegesjubel garantiert. Der Gorilla arbeitet fleissig an seiner Performance. Nikon Comedy Wildlife Awards / Mark Meth Cohn Legende: Landegestell ausgefahren Stabil verkrampft, der Landeanflug des Rotkehltauchers. Ob er den grossen Preis landet? Nikon Comedy Wildlife Awards / Erkko Badermann And the winner is... Box aufklappen Box zuklappen Legende: Nikon Comedy Wildlife Awards / Mark Meth Cohn ...der tanzende Gorilla! Alle teilnehmenden und prämierten Fotos Nikon Comedy Wildlife Awards krea