Bild 1 von 10. Kuckuck! Wo ist der Elefant? Er kann gar nicht hinschauen, so spannend findet dieser Dickhäuter das Warten auf die Siegerverkündigung. 40 Finalisten hoffen auf den Titel. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Henry Szwinto.
Bild 2 von 10. Willkommen zum Zen-Lemur-Yoga-Kurs! Lehrer Lemur streckt sich hoch, um das Universum zu umarmen. Schüler Lemur überlegt, ob Erleuchtung so viel Mühe wert ist. Ob sie am 9. Dezember den Comedy Award gewinnen oder nicht – im Zen sind sie. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Andrey Giljov .
Bild 3 von 10. Bad Hair Day! Wer kennt das nicht. Gerade erst die Haare gewaschen und es klingelt an der Tür. Doch auch mit «Bad Hair» schafft es das Eichhörnen in unsere Finalisten-Auswahl. Und hat Chancen auf den Titel. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Christy Grinton.
Bild 4 von 10. Great Hair Day. Eine andere Taktik fährt dieser Amazonas-Schirmvogel. Er will die Jury mit seiner Haarpracht überzeugen. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / David-Fettes.
Bild 5 von 10. Wo ist nun mein Nest? Durchblick verloren - Chance gewonnen. Vielleicht steuert die Möve blindlings auf den Award zu. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Alison Tuck.
Bild 6 von 10. Oh mein Gott, er macht es schon wieder! Mit seinem «Gepose» irritiert der Rotkronenkranich den Kollegen. Vielleicht hört es ja auf, wenn er gewinnt. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / David Rice.
Bild 7 von 10. Smile. Der Blaustreifen-Säbelzähner-Fisch übt schon mal vorsorglich das Siegerlächeln. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Jenny Stock.
Bild 8 von 10. Im Kapitulationsmodus! Das Flughörnchen scheint mitten in der Luft das zu Handtuch werfen. Come on, den Preis kannst Du noch holen! Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards .
Bild 9 von 10. High Five! Sollte er gewinnen, ist ein besonderer Siegesjubel garantiert. Der Gorilla arbeitet fleissig an seiner Performance. Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Mark Meth Cohn.
Bild 10 von 10. Landegestell ausgefahren. Stabil verkrampft, der Landeanflug des Rotkehltauchers. Ob er den grossen Preis landet? Bildquelle: Nikon Comedy Wildlife Awards / Erkko Badermann.
