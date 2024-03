Die ausgestorbene Walart «Perucetus colossus» stelle Biologiebücher doch nicht auf den Kopf. Forschende zweifeln am bisher geschätzten Rekordgewicht.

Lange galt der Blauwal als schwerstes Tier aller Zeiten und ging damit in die Biologiebücher ein. Kürzlich wurden aber die Überreste eines ausgestorbenen Wals gefunden und analysiert. Die Schlussfolgerungen der Forschenden damals: Der Wal «Perucetus colossus» sei mit einem geschätzten Körpergewicht von 85 bis 340 Tonnen schwerer als der Blauwal (130 bis 150 Tonnen).

An dieser Schätzung zweifeln nun Forschende aus den USA: Der grob übersetzt «kolossale Wal aus Peru» sei keineswegs so kolossal gewesen und habe in der Liga heute lebender Wale gespielt.

Zweifel am Gewicht des Wal-Fossils Box aufklappen Box zuklappen Das rund 39 Millionen Jahre alte Fossil des «Perucetus colossus» wurde im Süden von Peru entdeckt. Jedoch war das Skelett arg unvollständig, unter anderem fehlten Schädel und Zähne. Von den massiven Wirbeln, Rippen und einem Hüftknochen schlossen die Forschenden, dass die Knochen des Urzeit-Wals besonders dicht sind. Knochen können bei Wassertieren den Auftrieb durch Körperfett und Speck ausgleichen. Dazu schrieb das internationale Team im August 2023: Jeder Wirbel des Funds wiege weit über 100 Kilogramm, mit fünf bis acht Tonnen sei das etwa 17 Meter lange Skelett zwei- bis dreimal so schwer wie das Skelett eines heutigen Blauwals. Dieses rekordverdächtige Gewicht stellen nun zwei Forscher aus den USA in Frage. «Es wäre für den Wal schwierig gewesen, an der Oberfläche zu bleiben oder gar den Meeresboden zu verlassen – er hätte ständig gegen die Schwerkraft anschwimmen müssen, um irgendetwas im Wasser zu tun», gibt Hauptautor Ryosuke Motani zu bedenken. Aus der Skelettmasse eines Tieres auf sein Gesamtgewicht zu schliessen, sei immer schwierig, alle dabei verwendeten Methoden hätten ihre Tücken, argumentieren die beiden Autoren.

Die Forscher vermuten, dass der Urzeit-Wal nur etwa 110 Tonnen gewogen habe und damit dem Blauwal den Rang des schwersten Tieres nicht strittig mache. Jedoch bedürfe es weitere Funde des Fossils, um genauer auf seine Masse schliessen zu können.