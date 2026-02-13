Trotz schwacher Sehkraft und dicker Haut ertasten Elefanten Objekte präzise. Nun legt eine Studie nahe, wie das gelingt.

Anders als Menschen haben die meisten Säugetiere Tasthaare. Diese sind dicht mit Hautrezeptoren durchsetzt und dienen der taktilen Wahrnehmung. «Während die Tasthaare im Gesicht von Ratten und Mäusen sehr gut untersucht sind», so Lena Kaufmann vom Niederländischen Institut für Neurowissenschaften, «wussten wir bisher verblüffend wenig darüber, wie viele andere Tiere ihre Tasthaare nutzen».

Legende: Elefanten vollbringen mit ihrem Rüssel erstaunlich feinmotorische Leistungen: Sie können etwa einen Tortilla-Chip aufheben – ohne ihn zu zerbrechen. Oder eine winzige Erdnuss mühelos greifen. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung legt nun nahe, dass diese Fähigkeiten den rund 1000 Tasthaaren am Rüssel zu verdanken sind. MPI-IS/A. Posada und Heidelberg Zoo

Tasthaare unterscheiden sich deutlich von Art zu Art. Nager etwa bewegen ihre Tasthaare aktiv, um ihre Umgebung zu erkunden. Elefanten hingegen können ihre Haare nicht aktiv ansteuern.

Wie Kaufmann und ihre Kollegen in einer aktuellen Studie berichten, haben die Dickhäuter offenbar eine andere Lösung entwickelt. Diese liegt im Haar selbst. Genauer gesagt in seinen Materialeigenschaften.

Legende: Das internationale Forschungsteam hat die Rüssel-Tasthaare Asiatischer Elefanten mit verschiedenen Methoden untersucht. So konnten die Forschenden analysieren, wie die Haare aufgebaut sind, welche Form sie haben, wie porös und wie weich sie sind. MPI-IS/A. Posada und Heidelberg Zoo

Im Gegensatz zu den ganzheitlich steifen Tasthaaren von Nagern, weisen jene auf einem Elefantenrüssel eine steife Basis auf und gehen dann in eine weiche Spitze über. Und genau dieser Verlauf soll Elefanten ihren erstaunlichen Tastsinn verleihen.