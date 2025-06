Forschende der University of Stirling in Schottland untersuchten drei Fortpflanzungstypen: rein sexuell, rein asexuell und «fakultativ sexuell» – also ursprünglich asexuelle Weibchen, die sich einmal mit einem Männchen paarten. Alle Wespen stammten aus dem Kanton Waadt und wurden im Labor gezüchtet.

Das Ergebnis: Zwar konnten sich die asexuellen Weibchen paaren und Nachkommen zeugen – der Wechsel funktioniert also. Aber diese Nachkommen entwickelten sich langsamer, zeigten häufiger Fehlbildungen und waren insgesamt weniger erfolgreich als jene aus rein sexueller oder asexueller Fortpflanzung.