Einige Pilze locken mit ihrem Leuchten womöglich Insekten an, um ihre Sporen zu verbreiten. Doch diese Hypothese kann das Leuchten des Gelbmilchenden Helmlings nicht erklären. Denn dieser Helmling bringt lediglich sein unterirdisches, verstecktes Geflecht – das sogenannte Myzel – zum Leuchten. In einer Medienmitteilung der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) teilt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Renate Heinzelmann mit: «Es scheint, dass die Biolumineszenz über lange Zeiträume erhalten geblieben ist, also nehmen wir an, dass sie eine Funktion hat.» Allerdings bleibe diese Funktion noch immer ein Rätsel.