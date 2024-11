Als sie den durch Biolumineszenz leuchtenden «Mystery Mollusc» zum ersten Mal auf Video sahen, stiessen sie alle ein einstimmiges, lautes «Oooooh» aus. Das erzählt der Meeresbiologe Steven Haddock.

Das Video hat ein ferngesteuerter Unterwasser-Roboter, aufgenommen. Erst seit Kurzem seien Kameras in der Lage, Biolumineszenz in hoher Auflösung und voller Farbe zu filmen, so Haddock. «Dieser Anblick hat uns alle verzaubert.»