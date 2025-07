Legende: Naturschutzverein Sihltal

Bereits in den 1990er Jahren versuchte der Kanton Zürich, die Bachmuschel zu züchten. Damals habe man Fische in Aquarien mit Muschellarven zusammengebracht, damit sich die Larven in den Kiemen festbeissen können. Die Fische setzte man danach in Bächen aus – ohne Erfolg.

Später kam die Idee, Fische und Muscheln zusammen in Aquarien aufzuziehen. Auch das blieb erfolglos. Bis Rolf Schatz von einem jungen Naturschützer aus Bayern, wo Bachmuscheln ebenfalls intensiv gefördert werden, den alles entscheidenden Tipp bekam: Die Wannen mit den Muscheln drin direkt am Bach aufstellen und sie mit Bachwasser durchfliessen lassen. So bekommen die Muscheln ständig frisches Plankton aus dem Wasser zu fressen.