Legende:

«Powerless»

Zufällig entdeckt die Fotografin Niki Colemont in einem Garten in Belgien aus dem Augenwinkel eine Raubfliege. In der Nähe lauerte bedrohlich eine Spinne. Während 30 Minuten beobachtet die Fotografin das stille Drama der Natur. Schliesslich macht sich die Spinne an die Fliege ran. Kategorie: «Behaviour – Invertebrates».

Niki Colemont