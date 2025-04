Die USA arbeitet aktuell an einer nationalen Verordnung, um Bergbau in der Tiefsee zu ermöglichen. Damit würde die USA internationale Abkommen ignorieren. Doch bereits jetzt versuchen einige Firmen die Internationale Meeresbehörde via USA zu umgehen.

Mitte März hat die kanadische Firma namens «The Metal Company» einen Antrag für Tiefsee-Bergbau angekündigt. Doch nicht via UNO-Behörde, sondern über ihre Tochterfirma in den USA nach US-Vorschriften. Diese Vorschriften stammen aus dem Jahr 1980. Also vor dem Inkrafttreten des Internationalen Seerechtsübereinkommens von 1994. An dieser kanadischen Firma ist auch die Schweizer Firma Allseas beteiligt. Allseas besitzt gemäss Jahresbericht 2024 15.8 Prozent aller Aktien der Metal Company.

Die Generalsekretärin der Internationalen Meeresbehörde Leticia Carvalho betont in ihrer Medienmitteilung Ende März, dass alle einseitigen Massnahmen ausserhalb der Meeresbehörde gegen das Völkerrecht verstossen und die multilaterale Governance untergraben. Also das gleichberechtigte Zusammenarbeiten verschiedener Staaten, mit dem Ziel, eine Regulierung wie den «Mining Code» zu erarbeiten.

Einen ähnlichen Weg wie die Metal Company hat auch die amerikanische Firma namens «Impossible Metals» vor Kurzem angekündigt. Sie will basierend auf einem nationalen US-Gesetz von 1953 ein Gebiet für den Tiefseebergbau pachten.