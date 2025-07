Forschende um Onur Güntürkün von der Ruhr-Universität Bochum und Yasemin Salgirli Demirbas von der Universität Ankara haben keine klassische Studie durchgeführt, sondern einen Letter im Fachjournal Current Biology veröffentlicht. Solche Kurzbeiträge stellen eher Beobachtungen vor, ohne umfassende Datengrundlage.

In diesem Fall bedeutet das: Zwar zeigte sich in den ausgewerteten YouTube-Videos eine klare Tendenz, nämlich dass die Katzen öfters auf der linken Seite schliefen. Doch viele wichtige Angaben fehlen, etwa zum Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand der Tiere. All das könnte die Schlafposition beeinflussen.

Auch ob Katzen eine bevorzugte Pfote haben, diskutieren die Autorinnen und Autoren. Denn ähnlich wie Menschen zeigen auch Katzen eine Links- oder Rechtspfötigkeit. Doch etwa gleich viele Katzen sind links- wie rechtspfötig. Deshalb, so die Forschenden, lasse sich die Linksneigung beim Schlafen damit nicht erklären.

Es bleibt trotzdem offen, ob es beim Befund tatsächlich um eine evolutionäre Strategie oder doch eher um Zufall handelt. Umso spannender wäre eine Folgestudie – mit mehr Daten und am besten mit echten Katzen statt nur mit Videos. An motivieren Katzenfans aus der Forschungswelt dürfte es wohl kaum mangeln.