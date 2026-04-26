Vor rund 100 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, zogen riesige Haie und Reptilien durch die Ozeane.

Solche Wirbeltiere liegen an der Spitze der Nahrungskette und galten lange als die Top-Prädatoren ihres Zeitalters. Forschende in Japan zeigen nun, dass auch wirbellose Meerestiere wie Oktopusse wichtige Jäger waren.

Legende: Nicht nur riesige Haie und Reptilien waren die Top-Prädatoren der Kreidezeit – auch 19 Meter lange Riesenkraken gehörten zu den mächtige Meeresjägern. (Illustration aus der Studie) Yohei Utsuki/Hokkaido University

Bis jetzt war das unklar, denn von diesen beeindruckenden Organismen bleibt als Fossilien wenig übrig. Weichtiere wie Oktopusse haben nur ein hartes Element in ihrem Körper: den sogenannten Hornschnabel, der wie ein Kiefer funktioniert. Das Forschungsteam um Shin Ikegami hat sich Fossilien dieses Organs genauer angeschaut. So konnten sie die Körpergrösse der Riesenkraken abschätzen: Sie errechneten Längen von bis zu 19 Metern.

Legenden der Seeungeheuer Box aufklappen Box zuklappen Legende: Zeichnung «Colossal Octopus» eines Seeungeheuers von 1801. Pierre Denys de Montfort/Wikipedia In Seefahrtlegenden aus aller Welt tauchen mythische Ungeheuer auf. Besonders in Erzählungen aus Norwegen und Island wird vom «Kraken» berichtet: ein gigantisches Wesen, das mit seinen Tentakeln ganze Schiffe in die Tiefe zieht. Solche Mythen zeugen von der Angst und Faszination des Unbekannten in den Tiefen der Ozeane. Vermutlich stammen diese Legenden von gesichteten Riesenkalmaren oder deren angeschwemmten Körperteilen.

Ikegami und sein Team analysierten auch die Spuren und die Abnutzung am Hornschnabel und kamen zum Schluss: die weichen Riesen waren einst gewaltige Jäger. Sie konnten ohne Mühe Knochen und harte Muschelschalen zerdrücken. Dabei nutzten sie wohl ihre acht flexiblen Arme, um die Beute festzuhalten. Solches Verhalten erinnert nicht nur an mythische Seeungeheuer, sondern zeugt auch von fortgeschrittener Intelligenz.