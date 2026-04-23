Forschende haben in einer Studie die berühmten Makaken der Halbinsel Gibraltar beobachtet und ein eigenartiges Verhalten festgestellt: Je mehr sie gefüttert werden, desto mehr Erde fressen sie.

Die einzigen freilebenden Affen in Europa sind eine Touristenattraktion. Doch die vielen Menschen bringen oft auch Essen mit sich: eine feine Glace, ein paar M&Ms oder Paprika-Chips. Oft wird das den Tieren angeboten – oder sie stehlen es.

Doch da sie sich normalerweise von Pflanzen und gelegentlichen Insekten ernähren, bereitet diese unnatürliche Diät Probleme: Erwachsene Makaken sind nämlich, wie viele Menschen auch, laktoseintolerant. Da muss die Verdauung einer Schoggi-Glace eher unangenehm sein. Auch viel Zucker, Fett oder Salz ist für sie ungeeignet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das Essen der Menschen schmeckt offenbar. So bedienen sich die Makaken beispielsweise gerne an einer Glace. Bildquelle: Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project. 1 / 4 Legende: Das Essen der Menschen schmeckt offenbar. So bedienen sich die Makaken beispielsweise gerne an einer Glace. Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project

Bild 2 von 4. Oder wenn's salzig sein darf auch an einer Dose Chips. Bildquelle: Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project. 2 / 4 Legende: Oder wenn's salzig sein darf auch an einer Dose Chips. Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project

Bild 3 von 4. Auch gegen eine Packung M&Ms haben die Primaten nichts einzuwenden. Bildquelle: Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project. 3 / 4 Legende: Auch gegen eine Packung M&Ms haben die Primaten nichts einzuwenden. Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project

Bild 4 von 4. Um den Magen bei dieser Diät zu beruhigen, fressen die Makaken dann auch Erde. Bildquelle: Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project. 4 / 4 Legende: Um den Magen bei dieser Diät zu beruhigen, fressen die Makaken dann auch Erde. Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Beobachtungsstudie zeigt eine verblüffende Strategie der Affen: Erde fressen. Sozusagen als Nahrungsergänzungsmittel zur ungesunden Diät entscheiden sich die Tiere offenbar bewusst, die umliegende Tonerde vom Boden zu sich zu nehmen.

Das soll laut dem Primatologen Sylvain Lemoine die Affenmägen beruhigen und Reizungen vorbeugen, und ihre Verdauung mit guten Bakterien und Mineralien unterstützen.