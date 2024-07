Während ihrer täglichen Nahrungssuche sammeln Termiten Holzstücke, die sie in ihre Nester legen. Im Laufe der Jahre häufen sich diese organischen Materialien und bilden ein kohlenstoffreiches Reservoir. Michele Francis, Umweltwissenschaftlerin an der Universität Stellenbosch, zeigte schon in einer früheren Studie, dass jeder Termitenhügel etwa 15 Tonnen Kohlenstoff enthalten könnte.

Mit chemischen Analysen der Termitenhügel charakterisierte sie die Prozesse, die atmosphärischen Kohlenstoff in den Hügel binden.

Wenn Termiten organisches Material ernten und es in ihre Nester bringen, stören sie die Böden, beziehungsweise ihre Beschaffenheit. Das erleichtert das Eindringen von Wasser. Mikroben im Boden wandeln diese Kohlenstoffspeicher dann in Kalziumkarbonat um, was schon frühere Untersuchungen ergaben. Bei starkem Regen reagiert das Kalziumkarbonat in den Hügeln dann chemisch mit Kohlensäure, die entsteht, wenn sich atmosphärisches Kohlendioxid im Regenwasser löst. Diese chemische Kaskade erhöht die Bindung von atmosphärischem Kohlendioxid.

Die Forschungsarbeit dazu: Calcareous termite mounds in South Africa are ancient carbon reservoirs