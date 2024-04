Längst ist klar, dass Rauchen alles andere als guttut. Schlimmer noch: Rauchen ist so schädlich, dass es im Schnitt zehn Lebensjahre kostet. Darum hier vier Praxistipps zum Rauchstopp.

«Macht Euch auf und meldet Euch in einer Rauchstopp-Sprechstunde an. Und sorgt nebenbei für genug Gemüse im Kühlschrank, damit Ihr die Zigi ersetzen könnt.»

«Ich glaube, wenn man sich irgendwann mal bewusst ist, dass man sich jedes Mal straft statt belohnt, wenn man eine Zigarette anzündet, dann kommt man irgendwann ans Ziel. Ich bin meiner Meinung nach am Ziel und ich fühle mich gut bei dem, was ich mache.»

