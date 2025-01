Legende: Die Rückkehrkapsel der NASA-Mission OSIRIS-REx kurz nach der Landung am 24. September 2023 in der Wüste, auf dem Test- und Übungsgelände des Verteidigungsministeriums in Utah. NASA / Keegan Barber

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security – Regolith Explorer) startet 2016 vom Weltraumbahnhof Cape Carneval. Ihr Ziel ist der Asteroid Bennu.

Zwei Jahre nach dem Start, also 2018, gelangt die Sonde in Kamerareichweite des Asteroiden.

Weitere zwei Jahre später dann erfüllt sie ihre primäre Mission: OSIRIS-REx berührt 2020 für kurze Zeit den Asteroiden und dringt circa 50 Zentimeter in den Asteroiden ein. Sie entnimmt erfolgreich Proben von dessen Oberfläche, das Material wird in einer Rückkehrkapsel aufbewahrt.

2021 tritt die Sonde die Rückreise zur Erde an. Am 23. September 2023 wird die Rückkehrkapsel – und in ihr das gesammelte Probenmaterial – in Erdnähe von OSIRIS-REx abgetrennt und abgeworfen. Geschützt in der Kapsel und von einem Hitzeschild durchdringt sie die Erdatmosphäre unbeschadet. Sie landet in der Wüste in Utah.

Die Reise der Sonde geht weiter. Nächstes Ziel von OSIRIS-REx ist der Asteroid Apophis.