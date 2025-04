1930 kämpfte der ETH-Professor Wolfgang Pauli mit Zahlen und Zeichen. Bei seinen Berechnungen der theoretischen Grundlagen der Atomspaltung fehlte immer ein Quäntchen Energie. Seinen Kolleginnen in ganz Europa ging es ebenso.

Das brachte Pauli auf die Idee, dass da ein Teilchen im Spiel sein musste, das noch nie beobachtet wurde. Am 4. Dezember sagte er in einem legendären Brief an die Teilnehmer einer Forschungstagung die Existenz eines bisher unbeobachteten Teilchens vorher.

«Liebe Radioaktive Damen und Herren» schrieb er und postulierte knapp und erstmals jenes neutrale, weil ungeladene Teilchen, das der italienische Physiker Enrico Fermi später auf den Namen «Neutrino» taufte: «das kleine Neutrale».

Was Pauli als «verzweifelten Ausweg» bezeichnete und für wenig wahrscheinlich hielt, wurde Ende der 1950er-Jahre – kurz vor seinem Tod – bewiesen.