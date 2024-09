Kurz bevor der Mond die Sonne während einer totalen Sonnenfinsternis vollständig verdeckt, ereignet sich für Sekunden etwas Wunderschönes: helle Lichtperlen zeichnen sich am Mondrand ab.

Diese «Bailyschen Perlen» wurden nach Astronom Francis Baily benannt, der 1836 auf das Phänomen aufmerksam machte.

Legende: Die ringförmige Sonnenfinsternis im Jahr 2023 verschaffte Ryan Imperio die Auszeichnung. Ryan Imperio

Ryan Imperio, der Sieger des Royal Observatory Greenwich's «Astronomy Photographer of the Year 16», hat diesen Effekt fotografisch festgehalten. «Distorted Shadows of the Moon's Surface Created by an Annular Eclipse», das die Entwicklung während der ringförmigen Sonnenfinsternis 2023 zeigt, überzeugte die Jury des britischen Wettbewerbs.

Das Royal Greenwich Observatory Box aufklappen Box zuklappen Das «Königliche Observatorium von Greenwich», das einst als Arbeitsplatz für den «Astronomer Royal», den königlichen Hofastronomen, erbaut wurde, lag ursprünglich auf einem Hügel im Greenwich Park in London. Das Observatorium – genauer gesagt, der Mittelpunkt des Teleskops dort – diente als Bezugspunkt für die Festlegung des Nullmeridians (bekannt als der Greenwich-Meridian) und damit der Längengrade. Auch die Greenwich Mean Time (die mittlere Ortszeit am Greenwich-Meridian, GMT) wurde darauf basierend bestimmt. Heute gibt es in der Sternwarte ein Museum für Astronomie- und Navigationswerkzeuge.

«Eine beeindruckende Sezierung der wenigen Sekunden, in denen die Bailyschen Perlen sichtbar sind», sagt Kerry-Ann Lecky Hepburn, Jurymitglied und Meteorologin. Auch wenn auf diesem Foto die goldigen Streifen überwiegen.

Das Bild wird mit den anderen Gewinnern – die sich auch sehen lassen können – ab 13. September 2024 im National Maritime Museum in London ausgestellt.

Eine Auswahl der anderen GewinnerInnen

1 / 7 Legende: Antares Region Dieses Bild zeigt die Staub- und Gasformationen um den Stern Antares. Um dieses Bild aufzunehmen, reiste der Fotograf nach Namibia. Bence Tóth 2 / 7 Legende: A Very Deep Look at the Markarian's Chain Die Markarianische Kette ist eine markante Anordnung von Galaxien im Sternbild Jungfrau. Sie ist Teil des Virgo-Galaxienhaufens – einem Galaxienhaufen mit mindestens 1300 Galaxien. Jakob Sahner 3 / 7 Legende: Echoes of the Past Dieses Bild zeigt die Galaxie NGC 5128 und das sie umgebende Gezeitensystem sowie eine Visualisierung des relativistischen Jets, starke Strahlungs- und Teilchenstrahlen, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Bence Tóth / Péter Feltóti 4 / 7 Legende: M51: The Whirlpool Galaxy Die Whirlpool-Galaxie im Sternbild Canes Venatici steht mit ihrer Nachbargalaxie NGC 5195 in Wechselwirkung und kollidiert mit ihr, was ihr heute ihre eigentümliche Form verleiht. ZiYang Chan 5 / 7 Legende: Unexpected Discovery (The Nereides Nebula in Cassiopeia) Dies ist das Ergebnis von 3559 Aufnahmen, 260 Stunden Belichtungszeit und Teleskopen auf drei Kontinenten. Das Team arbeitete daran, einen bisher unbekannten Supernova-Überrest im Zentrum des berühmten Sternbilds Kassiopeia zu erforschen. The Nereides Nebula in Cassiopeia 6 / 7 Legende: Shadow peaks of Sinus Iridum Das Foto zeigt Sinus Iridum, auch bekannt als die «Bucht der Regenbögen», eine Bucht mit einem Durchmesser von 260 Kilometern, die von mehreren kleineren Kratern begrenzt wird. Gábor Balázs 7 / 7 Legende: Queenstown Aurora Aurora Australis, aufgenommen über den Bergen von Queenstown – ein Foto, das eigentlich ein Panorama mit 19 Bildern ist, das alle Strahlen einfängt, die im Februar 2023 den Himmel erhellten. Larryn Rae