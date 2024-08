Es ist wieder soweit: Die Perseiden sind da! Ab Mitte Juli und ganz besonders im August ist Sternschnuppenzeit. Die Zeit, in der Sternwarten zu Sonderanlässen einladen, die Wettervorhersage für die Nacht von grösstem Interesse ist und manche eine geheime Wunschliste erstellen.

Was sind die Perseiden? Die Perseiden sind ein Sternschnuppenregen, der jedes Jahr Mitte August seinen Höhepunkt hat. Zu dieser Jahreszeit durchkreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Laufbahn eines Kometen. Auch «109P/Swift Tuttle», so der Name des Kometen, umrundet die Sonne, braucht dafür allerdings 133 Jahre. Seine Reise bestreitet er nicht spurlos. Im Verlauf der Jahrhunderte hat «109P/Swift Tuttle» Teilchen verloren, die auf seiner Bahn verteilt sind. Durchläuft die Erde im August diese «Drecksbahn», trifft sie auf seine Trümmerteilchen. Sie bilden den Meteorstrom, den wir «Perseiden» (sprich: Perse-iden) nennen.

Wie wird aus «Kometendreck» eine Sternschnuppe? Die Staubteile, die «109P/Swift Tuttle» unterwegs verloren hat, sind nur wenige Mikrometer bis Millimeter klein. Sie sind aber auch unglaublich schnell. Dazu kommt, dass unsere Erde mit rund 20'000 km/h durch diese Staubbahn rast. Treten die rasenden Staubkörnchen in unsere Atmosphäre ein, schlagen sie Elektronen aus dem Sauerstoff und Stickstoff der Atmosphäre – die Atmosphäre wird ionisiert. Gehen die raus geschlagenen Elektronen zurück in die Sauerstoff- und Stickstoffatome, entsteht das Leuchten. Es sind also nicht die verglühenden Staubteilchen, die das Spektakel verursachen, es ist die ionisierte Atmosphäre. Ganz ähnlich, wie bei den Polarlichtern.

Wo kann man die Perseiden sehen? Prinzipiell kann man die Perseiden überall sehen. Die Chancen sind auf dem Land jedoch höher als in der Stadt, wo es oft viel zu hell ist. Besonders empfiehlt sich eine Anhöhe mit freiem Rundumblick. Richten Sie ihren Blick gegen Osten. Suchen Sie das Sternbild Cassiopeia, besser bekannt als das «Himmels-W». Etwas darunter ist das Sternbild Perseus. Hier haben die Sternschnuppen ihren scheinbaren Ursprung, deshalb auch ihr Name. Blicken Sie aber auch ein wenig herum. Oft treten die Sternschnuppen auch hoch über Ihnen oder im Südwesten in die Atmosphäre ein. Als Alternative bietet sich der Besuch einer Sternwarte an, die jedes Jahr zur «Perseiden-Show» laden.

Blick in den Sternenhimmel

Legende: Die Sternbilder Cassiopeia und Perseus im Sternenhimmel Links im Bild die Sternbilder Cassiopeia, auch das «Himmels-W» genannt und Perseus. Imago

Wann kann man die Perseiden sehen? Am meisten Kometenstaub trifft die Erde in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2024. Schon in den Nächten davor und danach gibt es mehr Sternschnuppen als gewöhnlich. Auf dem Höhepunkt könnten bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde beobachtet werden. Realistisch ist das hierzulande aber nicht. Denn selbst hoch in den Bergen ist die Lichtverschmutzung zu gross, um wirklich alle Sternschnuppen zu sehen.

Wie wird das Wetter in der Nacht? Laut Gaudenz Flury von der SRF Meteo Redaktion stehen die Chancen für einen freien Blick auf die Perseiden gut. Denn vielerorts ist es in der Nacht klar. Vor allem in der ersten Nachthälfte könnten aber über den Alpen und dem Jura gebietsweise noch vereinzelt Wolken den Blick trüben, diese sollten sich aber auflösen. In grösserer Höhe ziehen ein paar Schleierwolken vorüber, welche den Blick auf die Sternschnuppen aber nicht beeinträchtigen sollten. Insbesondere zwischen 2 Uhr und 4 Uhr nachts können Sie innert kurzer Zeit viele Wünsche loswerden.