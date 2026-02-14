Alte Radardaten bestätigen, dass es auf der Venus eine Lavahöhle gibt. Ihre Existenz wurde schon lange vermutet.

Mit ihrer dicken, wolkenverhangenen Gashülle versperrt uns Venus den Blick auf ihre Oberfläche. Nur Radarstrahlung kann diesen Sichtmantel durchdringen. Entsprechende Aufnahmen hat die Magellan-Raumsonde in den Jahren 1990 bis 1992 erstellt.

Legende: Die Venus ohne Wolkenschleier Computersimulierte Gesamtansicht der Nordhalbkugel der Venus, die mithilfe der Radar-Daten der NASA-Raumsonde Magellan erstellt wurde. Dank der Daten wurde auch die Lavahöhle auf der Venus gefunden. NASA/JPL-Caltech

Ein Forscherteam hat die alten Radaraufnahmen nochmals ausgewertet und entdeckte dabei die grosse Lavahöhle.

«Skylights» machen Lavahöhlen sichtbar Box aufklappen Box zuklappen Lavahöhlen – oder auch Lavaröhren – sind natürliche unterirdische Tunnel. Sie entstehen durch vulkanische Aktivität, wenn sich über dünnflüssiger Lava eine Kruste oder Decke bildet. Diese «Überkrustung» kann auf unterschiedliche Arten geschehen. Wenn die Lava in der Röhre abfliesst, bleibt eine leere Höhle zurück. Durch einen lokalen Einsturz der Decke, einem sogenannten «Skylight», können Lavahöhlen sichtbar werden. Das Team um Leandro Carrer von der Universität Trient analysierte die Magellan-Radaraufnahmen an Orten, an denen es Hinweise auf solche lokale Oberflächeneinstürze gibt.

Der Hohlraum der Venus-Lavahöhle ist mehr als einen Kilometer breit und mindestens 45 Kilometer lang. Auch auf der Erde, auf dem Mond und auf dem Mars wurden schon Lavahöhlen nachgewiesen, allerdings nicht so grosse.

Lavahöhlen auf Erde, Mond und Mars

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Lavahöhle auf dem Mond. Ein als Skylight interpretiertes Loch in der Mondoberfläche des Mare Tranquillitatis. Mehrere Lavahöhlen und Lavaröhren wurden auf dem Mond identifiziert. Das Bild stammt von der NASA-Raumsonde LRO. Bildquelle: NASA/GSFC/Arizona State University. 1 / 6 Legende: Lavahöhle auf dem Mond Ein als Skylight interpretiertes Loch in der Mondoberfläche des Mare Tranquillitatis. Mehrere Lavahöhlen und Lavaröhren wurden auf dem Mond identifiziert. Das Bild stammt von der NASA-Raumsonde LRO. NASA/GSFC/Arizona State University

Bild 2 von 6. Pavonis Mons, Mars. Ein möglicher Kandidat für ein Skylight einer Lavaröhre. Es ist etwa 35 m breit und befindet sich an der Nordflanke des Pavonis Mons, des mittleren der drei grossen Schildvulkane der Tharsis-Region auf dem Mars. Aufgenommen von der Mars Reconaissance Orbiter Raumsonde. Bildquelle: NASA/Jet Propulsion Laboratory/University of Arizona. 2 / 6 Legende: Pavonis Mons, Mars Ein möglicher Kandidat für ein Skylight einer Lavaröhre. Es ist etwa 35 m breit und befindet sich an der Nordflanke des Pavonis Mons, des mittleren der drei grossen Schildvulkane der Tharsis-Region auf dem Mars. Aufgenommen von der Mars Reconaissance Orbiter Raumsonde. NASA/Jet Propulsion Laboratory/University of Arizona

Bild 3 von 6. Hawaii Vulkan-Nationalpark. Aus einem glühenden Skylight steigt die Hitze der Lava auf. Wer Glück hat, kann solche Szenen auf Lava-Abenteuerwanderungen auf Hawaii beobachten. Bildquelle: Shutterstock/Bryan Busovicki. 3 / 6 Legende: Hawaii Vulkan-Nationalpark Aus einem glühenden Skylight steigt die Hitze der Lava auf. Wer Glück hat, kann solche Szenen auf Lava-Abenteuerwanderungen auf Hawaii beobachten. Shutterstock/Bryan Busovicki

Bild 4 von 6. Kula Kaï Caverns. Das Kula Kaï Lavahöhlensystem auf Hawaii wird gerne von abenteuerlustigen Touristen besucht. Bildquelle: mauritius images/Photononstop/Philippe Crochet. 4 / 6 Legende: Kula Kaï Caverns Das Kula Kaï Lavahöhlensystem auf Hawaii wird gerne von abenteuerlustigen Touristen besucht. mauritius images/Photononstop/Philippe Crochet

Bild 5 von 6. Indian Tunnel Höhle. Ein Skylight hier aus der Höhle fotografiert. Die Höhle befindet sich im Craters of the Moon Nationalpark in Idaho, USA. Bildquelle: mauritius images/Danita Delimont/Alan Majchrowicz. 5 / 6 Legende: Indian Tunnel Höhle Ein Skylight hier aus der Höhle fotografiert. Die Höhle befindet sich im Craters of the Moon Nationalpark in Idaho, USA. mauritius images/Danita Delimont/Alan Majchrowicz

Bild 6 von 6. Cueva de los Verdes. Die Lavahöhle befindet sich auf der spanischen Insel Lanzarote und ist Teil eines der längsten Lavatunnelsysteme der Erde. Die Hälfte des Systems ist noch unerforscht. In den Tunneln findet man auch Wasser, in dem sich – dank gekonnter Beleuchtung – die Tunneldecke spektakulär spiegelt. Bildquelle: Shutterstock/Balate.Dorin. 6 / 6 Legende: Cueva de los Verdes Die Lavahöhle befindet sich auf der spanischen Insel Lanzarote und ist Teil eines der längsten Lavatunnelsysteme der Erde. Die Hälfte des Systems ist noch unerforscht. In den Tunneln findet man auch Wasser, in dem sich – dank gekonnter Beleuchtung – die Tunneldecke spektakulär spiegelt. Shutterstock/Balate.Dorin Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Erst vor drei Jahren fand eine Studie Hinweise darauf, dass auf der Venus bis heute aktiver Vulkanismus stattfinden könnte, auch anhand der Magellan-Daten. Die nun entdeckte Höhle bietet Einblicke in die vulkanische Aktivität unseres Nachbarplaneten.

Für die Raumfahrt gelten solche Höhlen auf Mond und Mars als mögliche Standorte, etwa für eine Basis. Auch auf der Venus könnten sie für zukünftige Projekte interessant sein. Selbst wenn dort extreme Hitze und hoher Druck herrscht.