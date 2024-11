Per E-Mail teilen

Künstliche Intelligenz ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Doch was genau bedeutet «KI» für uns im Beruf und in der Gesellschaft? Wo wird Künstliche Intelligenz heute schon eingesetzt, fernab von ChatGPT und Co.? Welche Vorteile und Gefahren drohen? Und wo steuert KI hin?

30 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Forschungsfeldern beantworten heute von 9 Uhr bis 23 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.