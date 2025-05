Fachpersonen im «Puls»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Legende: Willi Balandies, Marianne Meli und Silvia Vifian srf Med. pract. Willi Balandies

Dermatologe in Ausbildung, Hautzentrum Zürich

Host «Puls Check»



Dr. Marianne Meli

Dermatologin

Ärztliche Leitung Dermanence Zürich



Silvia Vifian

Kosmetikerin HFP

Directrice Art of Efakos GmbH

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Chat-Protokoll

Was kommt zuerst: Die Gesichtscrème oder die Sonnencrème? Kann man die Crèmes direkt nacheinander auftragen oder soll man eine gewisse Zeit warten?

Silvia Vifian: Als Faustregel gilt, dass der Sonnenschutz immer zuletzt aufgetragen wird. Es gibt heute auch viele Pflegeprodukte die schon einen LSF/SPF aufweisen. Damit kann sich ev. eine Sonnencreme erübrigen. Wenn Sie direkt nach dem Auftragen an die Sonne gehen, sollten Sie eine Einwirkzeit (bis optimaler UV-Schutz aufgebaut ist) von ca. 15 Minuten einplanen. Im Extremfall (sehr empfindliche hellhäutige Haut und Sonne in tropischem Land) kann es sonst trotz Sonnencreme zu einem Sonnenbrand kommen.

Ich verzichte auf jegliche Hautcremen, ausser Handcreme. Ich bin jetzt bald 60. Kann sich das später rächen?

Marianne Meli: Vor allem der fehlende Sonnenschutz kann sich leider im Alter rächen, da sich die Sonnenschäden akkumulieren können und schlimmstenfalls Hautkrebs entstehen kann. Alle anderen Hautveränderungen der Haut sind ästhetischer Natur und ob diese dann störend sind (Falten, Pigmentflecken etc.), das ist natürlich sehr individuell.

Vom heiss Duschen wird ja bekanntlich abgeraten. Auch wenn ich die Haut danach gut eincreme?

Willi Balandies: Auch wenn du dich nach dem Duschen gut eincremst, ist sehr heisses Wasser für die Haut ungünstig. Es löst den natürlichen Fettfilm und kann die Hautbarriere schwächen, was Trockenheit und Reizungen begünstigt. Besonders bei empfindlicher Haut wie z.B Neurodermitis kann es die Beschwerden verschlimmern. Eine rückfettende Pflege direkt nach dem Abtrocknen ist grundsätzlich super, um die Haut zu beruhigen und zu schützen.

Guten Tag, soll man mit Hauttyp 1 auch im Alltag Sonnencreme verwenden? z.B. Tagescreme mit Sonnenschutzfaktor? Dann hat man zwar den Nachteil, dass über die Haut kein Vitamin D produziert werden kann... Ich arbeite mehrheitlich drinnen, aber bin viel mit dem Velo unterwegs und über Mittag öfters draussen. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung

Marianne Meli: Ja, da Sie mit Hauttyp 1 leider im Vergleich zu dunkleren Hauttypen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, Hautschädigungen durch die Sonne zu bekommen, ist auch ein Sonnenschutz im Alltag empfohlen. Vor allem, wenn Sie sportlich aktiv sind und doch gerne über Mittag (wo die Sonne am stärksten ist) draussen sind.

Unsere Tochter (2 Jahre alt) hat ständig raue Hände, teilweise auch tiefe Risse in den Fingern und an den Handgelenken. Sie hat auch unterschiedlich starken Juckreiz, insbesondere in der Nacht. Wir versuchen ihr so oft wie möglich die Hände einzucremen mit den empfohlenen Salben der Kinderärztin. Habt ihr weitere Ideen/Empfehlungen?

Willi Balandies: Es ist hier sicher wichtig, eine genaue Diagnose zu stellen. Bei Juckreiz in der Nacht sollte man eine Krätze oder eine Neurodermitis ausschliessen. Aus meiner Sicht könnte eine Vorstellung in einer kinderdermatologischen Sprechstunde sinnvoll sein. Je nach Diagnose wäre eine kurzzeitige Therapie mit Cortisoncreme oder einer cortisonfreien Creme wie Protopic sinnvoll, damit sich die Hautbarriere wieder regenerieren kann. Die Feuchtigkeitscremes stellen bereits eine gute Basispflege dar.

Brauche ich besser verschiedene Körpercremen, so dass die Haut von allem etwas bekommt, oder besser über längere Zeit dieselbe, so dass sich die Haut daran gewöhnen kann?

Marianne Meli: Es ist besser über längere Zeit dieselbe Körpercreme zu verwenden, da häufige Wechsel die Haut überfordern kann. Was aber sicher Sinn macht, ist eine Anpassung der Pflege je nach Jahreszeit z.B. in den Wintermonaten eine reichhaltigere und in den Sommermonaten eine leichtere Pflege.

Hallo Zusammen Mich würde es interessieren wie man am besten die roten kleinen Äderchen (Adern) auf der Wange und Nase wegbekommt. Was für Behandlungen gibt es dafür? Gibt es Cremes oder gibt es andere Methoden wie z.B. Laser etc.?

Willi Balandies: Wichtig wäre eine dermatologische Abklärung und Diagnosestellung. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Angefangen bei Cremes bis hin zu Lasertherapie, wobei Letztere sicherlich eine langfristigere und effektivere Methode darstellt.

Ich finde es schwierig eine natürliche Gesichtspflege mit Sonnenschutzfaktor zu finden. Ich habe das Gefühl, dass viele Marken eher greenwashing betreiben als wirklich nachhaltige, natürliche Produkte zu verkaufen und ansonsten bieten sie meist keinen Lichtschutzfaktor in ihren Produkten an. Kennen Sie Marken, welche beides vereinen?

Silvia Vifian: Lassen Sie sich bei einer gut ausgebildeten Kosmetikerin (EFZ; FA oder HFP) beraten. Es gibt mehrere gute Kosmetikprodukte auf dem Markt. Jedes Produkt hat zwingend (Gesetzmässig) eine INCI Liste aufgedruckt, also alle Inhaltsstoffe müssen deklariert sein, es gibt mehrere Konsumentforen die diese INCI Liste verständlich übersetzen, die INCI Liste ist immer in abnehmender Menge aufgedruckt, also das was zuerst steht ist am meisten enthalten, das was zuletzt kommt am wenigsten. So sieht man schon mal welche Substanzen sind enthalten. Meiden Sie Produkte mit Mineralischen Ölen wie Paraffin, ebenso Silikonhaltige Produkte. Wenn Sie eine Creme haben mit der Sie zufrieden sind und die von Ihrer Haut gut vertragen wird, können Sie auch eine einzelne Sonnencreme anwenden, diese einfach zuletzt auftragen, das hat den Vorteil, dass Sie diese nur einsetzen wenn Sie auch den Schutz benötigen. Bevorzugen Sie sowohl einen UV-A wie auch einen UV-B Schutz.

Wie wirksam sind hochkonzentrierte Vitamin C Hautcremes? Und welche Massnahmen (ausser Botox oder Lifting) helfen bei geschwollenen Tränensäcken? Vielen Dank!

Marianne Meli: Die Wirksamkeit von hochkonzentrierten Vitamin C Cremes (>10%) ist gut belegt. Sie wirkt als starkes Antioxidans gegen Hautschädigungen, hellt Pigment auf und regt die Kollagensynthese an. Bei den Tränensäcken muss man unterscheiden, ob die Schwellung durch Wassereinlagerung bedingt ist, oder durch hervortreten des Fettgewebes. Bei Wassereinlagerungen ist die Schwellung vor allem morgens schlimmer, abends besser, bei Fettvorwölbungen immer gleich. Bei Wassereinlagerungen helfen Lymphdrainage, Kühlung, sowie Augencremes mit Koffein drin. Bei hervortretendem Fettgewebe ist leider meist nur eine operative Entfernung befriedigend.

Ich benutze Epiduo Forte. Ich habe Angst, damit aufzuhören, weil dann vielleicht meine Akne wieder kommt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass es meine Haut ziemlich austrocknet. Was soll ich tun?

Willi Balandies: Grundsätzlich trocknen alle Produkte, die gegen Akne wirken, die Haut aus. Man könnte auf ein weniger starkes Präparat wechseln oder unterstützend regelmässig befeuchtende Pflege anwenden. Eine Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt wäre in diesem Fall sicherlich sinnvoll.

Marianne Meli: Ja, durch das Epiduo forte wird die Haut sehr stark ausgetrocknet, aber zum Glück nicht ausgedünnt. Somit ist auch eine Lanzeitanwendung (ausser bei Kinderwunsch) gar kein Problem. Wenn Sie eine Verschlimmerung der Haut befürchten, dann würde ich ganz langsam versuchen dieses auszuschleichen. Zu Beginn alle 2 Tage, dann 2x/Woche und dann erst ganz stoppen, wenn die Haut ruhig ist. Eine andere Möglichkeit wäre vom Epiduo forte zuerst auf das normale Epiduo zu wechseln und dann die Wirkstoffe aufzusplitten (Differin Creme und Benzac Gel oder Lubexyl Waschlotion) und dann diese separat langsam auszuschleichen.

Ich bekomme etwa eine Woche vor meiner Periode immer wieder schmerzhafte Pickel oder Zysten rund um den Mund. Ich verhüte nur mit Kondom, mein Zyklus ist regelmässig. Es scheint hormonell bedingt zu sein – gibt es etwas, das ich mit Drogerieprodukten oder durch meinen Lebensstil dagegen tun kann? :’)

Silvia Vifian: Leider nein, durch den Hormonellen Wechsel leiden viele Frauen vor der Menstruation unter diesem Problem, da in dieser Zeit mehr Androgene gebildet werden, wird auch die Talgproduktion damit aktiviert und es bilden sich eben diese «Unterirdischen Pickel». Beobachten Sie sich, es kann sein, dass bestimmte Nahrungsmittel diese verstärken, diese dann meiden. Generell kontrollieren ob Ihre Produkte die Sie anwenden, ev. komedogen wirken oder nicht. Meiden Sie Paraffinhaltige und Silikonhaltige Kosmetika.

Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, haben günstige Pflegeprodukte dieselbe Wirkung, wie teure. Meine Haut fühlt sich besser an mit teuren Produkten, meiner Meinung nach sieht die Haut auch besser aus, wenn ich diese benutze. Was sagen Sie dazu? Freundliche Grüsse und besten Dank für Ihre Aufklärung.

Marianne Meli: Hier kommt es sehr auf die Auswahl der Produkte an. Es gibt durchaus günstige Linien mit sehr guten Inhaltsstoffen in geeigneten Konzentrationen. Andererseits gibt es sehr teure Linien, bei welchen man mehr die Marke und das Marketing bezahlt, als was drinnen ist. Hier sollte man wirklich auf die Inhaltsstoffe der Linien achten. Ganz billige Marken mit Cremes etc für wenige Franken kommen aber häufig nicht an die etwas preiswerteren Produkte heran, da hochwertige Inhaltsstoffe auch ihren Preis haben.

Ich bin mit der grossem Produkteauswahl immer etwas überfordert. Wie viel Pflege braucht die Haut wirklich? Welche Produkte sollten im Bad stehen für eine gesunde Haut und wie oft sollten sie angewendet werden? Ich achte sehr auf Naturkosmetik ohne Palmöl oder andere hormonellaktive Substanzen. Worauf sollte man beim Kauf achten?

Silvia Vifian: Das Wichtigste ist eine korrekte dem Hautzustand angepasste Reinigung, diese sollte mild sein (also alles vermeiden, was zu stark schäumt, da sind immer starke Tenside enthalten, welche die Haut zu stark austrocknen und die Hautoberfläche, resp. den Hydrolipidfilm (zu vergleichen mit einer unsichtbaren Glad-Pack Folie) zerstören. Je nach Hautzustand gehört eine Pflegecreme dazu (kann auch eine 24 Std. Creme sein) und wenn gewünscht oder wenn Probleme da sind, ergänzend eine Augencreme oder auch mal eine Maske oder ein Serum. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist die Reinigung und eine Pflege welche die Hautfunktion unterstützt.

Guten Abend! Man liest im Internet allenthalben von Lichtmasken, die als Anti-Aging Mittel (oder auch gegen Akne) angepriesen werden. Wirken diese Lichtmasken tatsächlich resp. können Sie die Lichtmasken wirklich empfehlen?

Willi Balandies: Tatsächlich zeigen einige Studien einen Benefit von rotem Licht auf die Hautverjüngung, blaues Licht hingegen wirkt gezielt auf Aknebakterien und kann so helfen, die Entzündung zu reduzieren. Das Problem bei frei verkäuflichen Masken ist, dass diese nicht genormt sind, weshalb es grosse Qualitätsunterschiede gibt.

Kürzlich habe ich in einer Sendung des srf gehört, dass Sonnencremes über ein Ablaufdatum verfügen müssten/würden. Bei einer Nivea-Sonnencreme habe ich nachgeschaut, eine Nummer gefunden. Diese konnte ich jedoch keinem Datum zuordnen. Auf Nachfrage schrieb Nivea, sie müssten kein Ablaufdatum angeben. Die Nummer ist eine Lotnummer und aus dieser kann Nivea angeben, wann produziert und wann abgelaufen. So kann ich also nicht selber herausfinden, ob die Sonnencreme noch gut ist. (Die Mail mit den zugehörigen Gesetzesartikeln könnte ich Ihnen zusenden.) Was stimmt nun? Kann es schlimme Konsequenzen haben, wenn ich abgelaufene Sonnencreme verwende oder lediglich ohne Nutzen? Danke für Ihre Antwort!

Silvia Vifian: Es ist korrekt, leider muss auf den Produkten kein eindeutiges Ablaufdatum draufstehen (wie bei Lebensmittel). Jede Herstellerfirma hat in der Chargennummer verschlüsselt das Produktionsdatum drin und demzufolge auch die Mindestgarantie, diese ist 30 Monate ab Herstellungsdatum. Ebenso hat es auf der Verpackung einen Topf mit einem geöffneten Deckel und eine Zahl. Z.B. 6, das bedeutet von dem Moment an, wo das Produkt das erste Mal geöffnet wurde, ist es noch 6 Monate oder bei Zahl 9 noch 9 Monate haltbar. Danach ist es nicht mehr garantiert im korrekten Zustand. Also schauen Sie mal welche Zahl auf diesem Topf steht. Wenn Sie also eine Sonnencreme nicht fertig benützt haben, kann es schon sein, dass im Sommer danach, sie nicht mehr den korrekten aufgeführten LSF/SPF hat. Schlimme Konsequenzen kann es keine geben, jedoch kann es sein (wenn der Schutz auf chemischen Faktoren aufgebaut ist) dass dieser Schutz nicht mehr da ist und Sie trotz eincremen einen Sonnenbrand bekommen.

Meine Grossmutter hatte jeweils Zitronensaft ins Gesicht und auf die Handrücken aufgetragen und gesagt, das sei gut gegen Flecken und Falten und gebe einen schönen, hellen Teint. Wie oft darf man das machen? Kann man das mit den Fruchtsäure-Peelings von heute vergleichen? Es gibt ja heute auch Vitamin C Serum für die Haut. Wie funktioniert das alles?

Marianne Meli: Zitronensaft enthält sowohl Vitamin C, als auch Zitronensäure. Diese haben einen aufhellenden Effekt und wirken gegen Hautschädigungen. Hier muss aber vorsichtig vorgegangen werden, da Zitronensäure sehr stark reizen kann und auch in Kombination mit der Sonne zu Verbrennungen oder Mehrpigment führen kann. Wenn sie dies versuchen wollen, dann nur ca. 1x/Woche und immer nur abends. Morgens dann konsequenter Sonnenschutz. Fruchtsäurepeelings von heute sind in verschiedenen Konzentrationen erhältlich und enthalten oft mehrere Wirkstoffe. Diese kann man besser einschätzen. Die Wirkung ist je nach Konzentration um vieles stärker als die von der Zitronensäure. Das Vitamin C wirkt vor allem als Antioxidans, hellt Pigment auf und hilft der Kollagensynthese.

Zufällig bin ich heute Vormittag über dieses Zitat von einem Timothy Keller gestolpert...: «Wenn wir unserem Leben nach aussen Priorität geben, wird es in unserem Inneren dunkel und beängstigend.» Was meinen Sie Ihrer Einschätzung nach...: Könnten Sie und Ihre Kollegen sich auf die tatsächlich medizinisch erforderlichen Fälle konzentrieren, wenn der Grossteil der Bevölkerung mehr ihrer «inneren Schönheit» Sorg heben würde, als dass sie sich dem gesellschaftlichen, (social)medialen Verjüngungs-Druck auslieferte?!

Marianne Meli: Da haben Sie vollkommen recht. Die inneren Werte sind viel wichtiger als Äusserlichkeiten. Ich betrachte es aber schon auch als wichtig, wenn sich eine Person in ihrer «Hülle» wohl fühlt und dies auch ausstrahlen kann.

- dringen Wirkstoffe wie Hyaluron usw in Pflegeprodukten wirklich «wirksam» in die Haut ein? – Preisunterschiede bei Produkten mit vergleichbarem Inhalt wirklich nur «Marketing» – nützt Microneedling, falls ja eher Arzt oder «nur» Kosmetikerin? – hilft Prophilo usw – bringt Microdermabrasion usw

Willi Balandies: Tatsächlich ist Hyaluronsäure umstritten, da dieses Molekül zu gross ist, um in die Haut einzudringen. Es bildet vielmehr einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Wichtig ist es, auf den Inhaltsstoff zu achten. Der Preisunterschied ergibt sich häufig aus der Konzentration und der Art, wie diese aktiven Stoffe stabilisiert werden, da sie chemisch oft schnell zerfallen. Daneben spielt Marketing sicherlich eine grosse Rolle. Auch kann man sagen: je invasiver ein Verfahren, desto grösser ist der sichtbare Effekt. Angefangen bei Dermabrasion über Microneedling, Laser und Filler. Hier ist sicherlich eine Beratung sinnvoll.

Ist es sinnvoll, den Körper direkt nach dem Duschen einzucremen, oder spielt das keine Rolle? Worauf sollte man bei Hautcremes achten? Dass es keinen Alkohol/Duftstoffe hat? Ansonsten?

Silvia Vifian: Es kommt darauf an was Sie für einen Hautzustand haben und mit was Sie geduscht haben, wenn Ihr Duschmittel stark schäumt ist dies eher ein Hinweis, dass es sehr viele austrocknende Tenside enthält, wenn Sie nun auch noch tendenziell (ev. auch altersbedingt) eine trockene Haut aufweisen, eher heiss duschen ohne kaltes abspülen, ist es von Vorteil den entfernten Hydrolipidfilm wieder zu erneuern. Wählen Sie dann eine Bodycreme oder Lotion mit rückfettenden Ölen. Fürs Gesicht gilt eigentlich das Gleiche, auch hier milde gründliche Reinigung und Pflege welche Hydrolipidfilm aufbaut oder bewahrt. Alkohol in den Produkten ist generell keine gute Idee, diese wirken immer stark entfettend und auch dadurch wird auch die Verhornung verstärkt. Duftstoffe (speziell die künstlichen) wirken oftmals allergisch. Also eher auf diese beiden verzichten.

Ich habe seit Januar 25 Ekzeme im Gesicht. Ich war bei mehreren Dermatologen und bekam dann Cortison, aber sie kommen immer wieder. Sie meinten, dass es vielleicht eine allergische Reaktion sein kann, aber ich habe bis jetzt nich nicht herausgefunden was es ist. Ich habe Ekzeme auf der Stirne, Schläfe und um den Mund. Die Haut sieht ein wenig wie verbrannt aus, also schuppig, gerötet und juckt. Was kann ich dagegen tun? Danke für eure Hilfe :)

Marianne Meli: Das A und O bei Ekzemen ist die Rückfettung der Haut. Am besten morgens und abends eincremen. Weiter sollten nur sehr milde pH neutrale und alkoholfreie Pflegeprodukte verwendet werden. Wenn immer wieder Kortison eingesetzt werden musste, dann kann man auf entzündungshemmende Cremes/Salben wie der Elidel Creme oder der Protopic Salbe gewechselt werden. Diese können ohne Risiken einer Hautausdünnung über längere Zeit angewendet werden. Wenn man noch keine Ursache für die Ekzeme gefunden hat, könnte ein Allergietest (Prick- und Epikutantest) als Abklärung sinnvoll sein.

Ich bin 66 Jahre alt und bekomme immer noch Pickel am Kinn. Meine Haut ist empfindlich, die Mundregion besonders. Wasche mein Gesicht mit einer sehr milden Waschlotion aus der Apotheke, verwende eine leichte Crème für sensible Haut. Vielleicht gibt es eine Erklärung, warum ich immer noch Akne kriege oder habe, trotz fortgeschrittenem Alter? Zuviel und zu schwere Pflege kann es nicht sein.

Marianne Meli: Hier müsste man schauen, ob es sich wirklich um Pickel im Sinne einer Spätakne handelt, oder ob eine andere Hauterkrankung wie die Rosazea oder periorale Dermatitis vorliegt. Bei einer Spätakne kommen häufig hormonelle Faktoren ins Spiel, da das weibliche Geschlechtshormon abnimmt und das männliche überhandnimmt. Weitere Ursachen könnten Medikamente sein, die eingenommen werden.

Seit meinen SS habe ich mehrere «Sonnenflecken» an verschiedenen Stellen im Gesicht und die gehen nicht mehr weg. In der Sonne sind die Flecken dunkler und besser zu sehen als z.B im Winter. Kann man da auf natürliche Weise etwas machen? Auf was muss ich besonders achten? Gehen die wieder weg?

Silvia Vifian: Leider nein, die gehen nicht mehr weg, sie werden im Alter eher noch stärker ausgebildet. Je älter man ist, desto mehr ist die Melaninbildung (farbiges Pigment) nicht mehr gleich, sie wird unregelmässig, je mehr Sonnenbrände man hatte und je häufiger man die Sonne geniesst, desto stärker werden diese sogenannten «Altersflecken». Vermeiden Sie hohe UV-Bestrahlung und wenn dann nur mit Blocker, damit diese Altersflecken nicht noch stärker werden.

Liebes Puls-Team Ich vermute, dass ich Rosacea haben könnte. Auf dem Nasenrücken und Seitlich ist es manchmal gerötet und man sieht die Äderchen. Aktuell stört es mich nicht, wenn ich jedoch Bilder von ausgeprägtem Rosacea sehe, frage ich mich, ob ich präventiv etwas machen sollte bzw. ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt (Bin 30 J.). Danke für eure Antwort!

Marianne Meli: Was bei einer beginnenden Rosazea definitiv Sinn macht ist konsequenter Sonnenschutz, da die Rosazea eine sehr lichtempfindliche Hauterkrankung ist. Gute Wirkstoffe in Pflegeprodukte sind z.B. Niacinamid und Azelainsäure. Bei der täglichen Pflege sollte darauf geachtet werden, dass die Produkte nicht zu reichhaltig und sehr mild sind.

Ich habe seit vielen Jahren nach dem Duschen/Baden (auch in Seen oder Meer) starken Juckreiz. Die Dermatologen, die ich bisher aufgesucht habe, sind sich nicht ganz sicher, es könne sich um Wasserurtikaria handeln. Duschen am Morgen ist für mich unmöglich, eine riesen Quahl. Am Abend ist der Juckreiz weniger stark. Shampoos oder Duschmittel habe ich schon öfters gewechselt, auch ph neutrale habe ich ausprobiert. Können Sie mir einen Rat geben? Freundliche Grüsse

Willi Balandies: Die Beschwerden, die Sie schildern, klingen nach einer Wasserurtikaria oder einem aquagenen Pruritus. Wichtig wäre noch zu wissen, ob ein sichtbarer Ausschlag besteht oder ob lediglich der Juckreiz im Vordergrund steht. Ich würde Ihnen eine erneute Vorstellung bei einer Dermatologin oder einem Dermatologen empfehlen, um eine genauere Diagnostik inklusive Blutbild zu veranlassen. Mögliche Therapieoptionen beinhalten Antihistaminika, eine Lichttherapie mit UVB-Strahlen sowie eine gute Basispflege mit rückfettenden Cremes.

Da ich Allergiker bin, putze ich mir häufig die Nase. Nach ungefähr 20mal intensives Nasenputzen springt mir die Haut um die Nasenlöcher herum auf und es ist dort für mehrere Tage wund und wässerig – bis ich aufhöre mir für einige Tage die Nase zu putzen. Die ist nun schon fast chronisch, nach längeren «Naseputz-Etappen». Gibt es eine Möglichkeit zur Vorbeugung? Eine Creme evtl? Bis jetz half eigentlich nur immer, nicht die Nase zu putzen...was nicht immer dienlich/möglich ist. Besten Dank!

Marianne Meli: Unter diesem Problem leiden leider sehr viele Personen. Versuchen Sie mal an Stelle vom «Abreiben» nur zu tupfen, um die Belastung auf die Haut zu vermindern. Weiter ist regelmässige Pflege sehr wichtig. Was gut geeignet ist sind Wundheilfördernde Cremes wie z.B. die Bepanthen Creme oder auch eine Zinkcreme. Vor dem Schlafen eine dicke Schicht als Kur auftragen, so dass über Nacht die Haut richtig genährt werden kann.

Hallo, was hilft gegen Keratosis pillaris? Danke!

Silvia Vifian: Vermeiden Sie stark schäumende Reinigungen, diese entfetten die Haut zusätzlich, deshalb nach Duschen oder Baden (beides nicht zu lang und zu heiss) Pflegeöle einmassieren. Zudem kontrollieren Sie Ihre Nahrungsaufnahme, Einnahme von Lebertran kann Vitamin A und D zuführen. Dies hilft innerlich.

Ich (39, weiblich) habe seit rund einem halben Jahr extrem trockene Haut, inklusive Augen und Mund. Ist ein Zusammenhang mit Perimenopause möglich? Meine Hausärztin geht einfach nicht darauf ein.

Marianne Meli: Ja, dies könnte tatsächlich der Grund der trockenen Haut sein. Da die Östrogenproduktion um die Perimenopause abnimmt spüren viele, dass die Haut trockener wird. Weitere Ursachen sind eine Schilddrüsenfunktionsstörung, Vitaminmangel, gewisse Medikamente etc. Hier sollten alle möglichen Ursachen berücksichtigt werden.

Hallo. Was halten Sie von Microneedling als Antiaging Pflegeroutine?

Marianne Meli: Ich finde das Microneedling eine sehr gute Antiaging Pflegeroutine, da sie Kollagen- und Elastinbildung anregt und auch die Zellerneuerung und Pigmentregulation fördert.

Ich weiblich, 62 jährig, habe eine sehr empfindliche und sehr trockene Haut, das war immer so auch in jüngere jahren, ich hatte nie Probleme mit Akne oder unreinheiten bis ich meine Kinder bekam, danach ca. ab 30 hatte ich immer wieder Altersakne aber zum Gkück nur in kinn und Kieferpartie die ich mit diverse Salben von meine Dermatologin verschrieben, einigermassen im Griff bekam. Seit meine Menopause habe ich praktisch keine Pickel mehr. Zusätzlich hatte ich viele Sommersprossen, jetzt im Alter sind es grosse Pigmentflecken, trotz höhen Sonnenschutzfaktor, 50 und ständiger Kopfbedeckung, werden diese Pigmentflecken immer dunkel was störend ist. Von meine Dermatologin habe ich immer den Tip erhalten,hochwertigen nicht-komedogenes Produkte zu verwenden. Viele Produkte sind aber seh teuer, können sie mir sagen wie ich am besten meine Haut pflegen kann, ohne ein Vermögen auszugeben? Und braucht es alle diese Seren, Kollagenmasken Tages und Nachtcremen? haben sie mir Tips wo mann gute Produkte finden Kann? Besten Dank und freundliche Grüsse

Willi Balandies: Grundsätzlich gilt bei der Hautpflege: Weniger ist mehr. Ich würde Ihnen eine sanfte Reinigung mit anschliessender Feuchtigkeitscreme empfehlen. Daneben ist Sonnencreme sehr wichtig, was Sie bereits schon anwenden. Gute Produkte gibt es von La Roche-Posay, Eucerin, Avène usw. Eine Beratung in der Apotheke wäre hier hilfreich. Da Sie nicht mehr an Akne leiden, muss man nicht speziell auf nicht-komedogene Cremes achten, da reichen ganz «normale». Bei den bereits entstandenen Pigmentflecken helfen Cremes wenig weiter. Diese könnte man mit Flüssigstickstoff vereisen oder mit Lasern entfernen.

Ich (35j) leide unter rosazea – verwende abendlich skinoren und als tagecreme rosaliac von la roche-posay zusätzliche schütze ich mein gesicht mit lsf 50 – jedoch leide ich unter sehr trocknere haut und bin allegmein unsicher bezüglich meiner hautpflege…bräuchte es noch ein weiteres produkt für meine tägliche pflegeroutine?

Marianne Meli: Die Skinoren Creme trocknet die Haut generell ein wenig aus. Was hier eine sehr geeignete Ergänzung der Pflege wäre, wäre ein Hyaluronserum als starken Feuchtigkeitsspender. Diese könnten Sie morgens unter die Rosaliac und abends unter die Skinoren Creme auftragen. Eine zu stark fettige Pflege kann eine Rosazea verschlimmern, weshalb Vorsicht geboten ist vor sehr reichhaltigen Produkten.

Was kann ich gegen schuppige Haut machen, die sich sichtbar im Alltag abschält?

Willi Balandies: Wichtig wäre zu wissen, wo die Haut genau schuppt. Beispielsweise gibt es die seborrhoische Dermatitis, welche vor allem am Haaransatz, an den Augenbrauen und im Bereich der Nase schuppt. Diese könnte man gezielt behandeln. Ansonsten deutet eine schuppende Haut eher auf eine trockene Haut hin, wobei hier eine fettige Creme wie z.B die Linola Fettcreme helfen kann. Eine Vorstellung beim Dermatologen*in wäre sinnvoll.

Trotz täglichem Sonnenschutz LSF 50 neigt meine Haut zu Pigmentstörungen/Altersflecken. Was kann ich noch ausprobieren. Herzlichen Dank

Silvia Vifian: Leider habe ich keine Angaben zu Ihrem Alter, Pigmentstörungen können auch sogenannte Altersflecken sein, diese entstehen nach dem Klimakterium, auch ohne massive UV-Bestrahlung arbeiten die Melanozyten (Pigmentbildende Zelllen in der Epidermis) im Alter nicht mehr gleichmässig, Fleckenbildung ist daher dann was «Natürliches», UV-Bestrahlung vermeiden, ev. abdeckende Cremen oder leichtes Make-up zum Ausgleich auftragen. Bleichende Produkte sind nicht zu empfehlen, da diese auch die nicht betroffenen Areale beeinträchtigen können. Ev. einmal im Jahr (Winterzeit) eine Säurekurbehandlung durchführen, diese kann ausgleichend wirken.

1. Frage: Ich bin erst 24 und habe bereits mehrere kleine rote „Äderchen“ an meinen Wangen. Von wo können die kommen und was kann man dagegen tun? Kann es damit zu tun haben, dass ich recht helle und sensible Haut habe? 2. Frage: Mein Hausarzt hat mir „Epiduo“ verschrieben, obwohl ich eigentlich keine Akne habe. Ich habe einfach öfters ein paar Pickel… Er hat mich damals gefragt, ob ich etwas gegen meine unreine Haut wolle, woraufhin ich es dankend angenommen habe. Aktuell zweifle ich aber daran, dass es wirklich das Richtige für mich ist und womöglich sogar kontraproduktiv (z.B. Zerstörung des Schutzmantels der Haut) ist?

Marianne Meli: Die kleinen roten Äderchen könnten ein erstes Stadium einer Rosazea sein. Hier ist konsequenter Sonnenschutz die wichtigste Massnahme vor Prävention. Leider gehen die Äderchen darurch nicht weg. Diese können nur mit dem Laser entfernt werden. Ein Risko beim Epiduo besteht nur, wenn die Haut zu stark gereizt wird. Wenn Sie dieses ohne Rötung, Schuppung etc. gut tolerieren, dann ist die Anwendung kein Problem.

Was sagen sie zum Angebot Formelskin? Kennen sie dieses Angebot? Ist Tretinoin sinnvoll gegen die Hautalterung? Vielen Dank und freundliche Grüsse

Willi Balandies: Ich kenne mich nicht im Detail mit der Produktlinie von Formelskin aus. Das Wichtigste sind die Wirkstoffe und gar nicht so sehr die Marken. Schliesslich gibt es keine Studien, die die Wirksamkeit der verschiedenen Marken untereinander vergleichen. Ein Anti-Aging-Serum muss nicht teuer sein, wie z. B. die Produktlinie von The Ordinary.

Mit Tretinoin haben Sie gerade den am besten erforschten Anti-Aging-Inhaltsstoff erwähnt. Wenn man beginnt, sollte man zuerst 2x pro Woche das Tretinoin auftragen und dann langsam steigern. Wenn man es toleriert, erachte ich es als sehr sinnvoll.

Ich leide seit Monaten vermehrt an roten Punkten an beiden Beinen. Diese haben stark zugenommen, obwohl ich bei der Pflege/ Rasur nichts geändert habe. Ich vermute es ist Keratosis Pilaris. Was kann ich tun, um dagegen anzukämpfen? Peelinghandschuhe sind bereits in Gebrauch. Besten Dank.

Marianne Meli: Eine Keratosis pilaris zeigt sich mit kleinen Verhornungen um die Haare. Die Haut fühlt sich an wie «Reibeisen», weshalb sie auch Reibeisenhaut genannt wird. Hier unterstützen vor allem Body-Lotionen mit Harnstoff (Urea), da diese helfen die Verhornung zu lösen.

Ich habe extreme Falten vor allem an den Wangen, was mich sehr stört. Alle bisherigen Cremen haben nichts gebracht. Ich habe von Gesichtsgymnastik d h. Muskeltraining im Gesicht gehört. Kann das etwas bringen?

Silvia Vifian: Die sogenannte «Mimogymnastik» kann das Erscheinungsbild positiv beeinflussen, jedoch sollte dies besser schon früh beginnen, generell ist Kosmetik und kosmetische Massnahmen mit einer AHV zu vergleichen, «von 20 an beginnt man mit einer täglichen korrekten Pflege und gesundem Lebensstil einzubezahlen, mit 50 beginnt man zu profitieren und ab 60 bekommt man das zurück, was man einbezahlt hat». Logischerweise kann ich auch später beginnen, auch eine Mimogymnastik kann etwas verändern, jedoch je nach Tiefe der Falten wird man leider nicht so viel sehen.

Ich habe leichte Rosacea im Gesicht. Empfehlen sie dann möglichst wenig produkte zu benutzen oder könnte ich auch vitamin c serum etc. Benutzen? Haben sie tipps für bestimmte tagescremen? Beim Hautarzt bin ich auch schon gewesen. Danke!

Marianne Meli: Bei der Rosazea ist es vor allem wichtig milde, nicht zu stark reizende Produkte zu verwenden. Vitamin C ist sogar ein sehr guter Wirkstoff für die Rosazea, da sie gefässstärkend und entzündungshemmend wirkt. Sie sollte aber so eingesetzt werden, dass die Haut nicht gereizt wird. Es gibt viele sehr gute Hautlinien, welche für die Rosazea geeignet sind. Beispiele sind hier die Rosaliac von La roche Posay oder Avene Antirougeurs.

Ich habe eine Frage und zwar habe ich eine starke Durchblutung und daher immer einen etwas geröteten Kopf. Ohne Make-Up geht es bei mir nicht, da es mir sehr unangenehm ist. Ich hatte dieses Problem schon als Kind/Jugendliche. Ich habe zudem Coupe-rose, die ich nun mit einer Laserbehandlung angehe. Die Äderchen khren aber auch eher schnell zurück. Was kann mir sonst noch helfen, um meine rote Gesichtshaut zu minimieren?

Willi Balandies: Wenn man wichtige Anlässe hat, kann man ein Gel namens Mirvaso aufragen, was die Rötung kurzzeitig vermindert. Langfristig ist tatsächlich der Laser die beste Option. Wichtig ist zu wissen, dass man immer mehrere Sitzungen benötigt, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Zudem muss man sich mit der Stärke des Lasers langsam herantasten, um starke Nebenwirkungen zu verhindern.

Ich benutze am Abend Cordes Vas. Hilft diese Creme auch gegen Melasma? Ich nehme sie abwechslungsweise mit Skinoren.

Marianne Meli: Ja, die Cordes VAS Creme enthält das Tretinoin, welches wie die Azelainsäure in der Skinoren Creme gegen das Melasma wirkt.

Ich benutze tagsüber nur Maskara und vereinzelt ein wenig Rouge. Ich reinige meine Haut abends nur mit klarem Wasser und trage eine Nachtcreme auf. Die Augen reinige ich mi Augen-Make-Up. Ich bin 38 Jahre alt und habe sehr trockene Haut und entsprechend viele Falten um die Augen. Reicht die Reinigung mit klarem Wasser nicht aus?

Silvia Vifian: Leider nein, klares Wasser kann Ihre Haut nur bedingt von wasserlöslichen Schmutzpartikel reinigen, alles was fettlöslich ist (z.B. Talg) wird nicht entfernt. Zudem besitzt Ihre Haut einen Hydrolipidfilm welcher bei einer gesunden Haut einen pH-Wert von ca. 5.5 aufweist. Das Wasser hat im besten Fall einen pH-Wert von sieben, also leider nicht dem pH-Wert der Haut entsprechend. Ihre trockene Hautoberfläche kann sehr stark darauf hinweisen, dass der Hydrolipidfilm der Haut zerstört ist. (Sie können sich diesen Hydrolipidfilm wie eine Glad-Pack Folie vorstellen, nicht sichtbar, jedoch schützt Sie vor äusseren Einflüssen jedoch auch gegen Innen, also keine Wasserabgabe nach Aussen, damit bleibt die Haut geschmeidig und nicht trocken. Wählen Sie eine milde Reinigung welche nicht zu stark schäumt (immer ein Anzeichen starker Entfettung) zudem gegen die trockene Haut um die Augenpartie eine Augencreme.

Guten Abend, ich hatte vor einigen Jahren einen Hautpilz unter den Achseln und in der Leistengegend. Nun juckt es mich seit dem sporadisch alle paar Monate in der Bauchregion. Dann wende ich teilweise wieder ein Terzolin Shampoo an, welches das Jucken eine Zeit lang verhindert. Haben Sie Tipps wie ich die Haut hierfür pflegen soll? Danke!

Marianne Meli: Was hier gut geeignet ist sind Zinkhaltige Cremes. Auch Hautschutzcremes wie zum Beispiel die Bepanthen Schutzsalbe oder Cavilon können helfen.

ich bin 60 Jahre alt und habe stets auf meine Hautpflege geachtet. Bisher habe ich jedoch keine Behandlungen wie Botox in Erwägung gezogen. In letzter Zeit stören mich zunehmend die Falten rund um meinen Mund. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dafür, die am effektivsten sind? Wo könnte ich solche Behandlungen durchführen lassen? Vielen Dank für Ihr Feedback.

Silvia Vifian: Bevor Sie mit Botox arbeiten, schlage ich Ihnen eine Unterspritzung mit Hyaluron vor, Botox blockiert die Übertragung der Nervenimpulse auf die mimische Muskulatur, Hyaluron ist ein Filler, kann also eingesunkene Falten wieder nach «oben» bringen. Beide Varianten bietet der plastische oder ästhetische Chirurg an.

Guten Abend, mit zunehmenden Alter haben sich bei mir im Augenbereich Milien gebildet. Warum bilden sich diese und was lässt sich dagegen tun? Vielen Dank für Ihre Antwort

Willi Balandies: Milien sind Zysten, die sich typischerweise im Augenbereich bilden und gerade mit zunehmendem Alter häufiger auftreten. Es handelt sich um eine Ansammlung von Hornmaterial, welche man aber im Gegensatz zu Pickeln nicht einfach so ausdrücken kann. Rund um die Augen ist die Haut besonders dünn und Verhornungen können sich leichter anstauen. Am effektivsten ist die Eröffnung mit einem scharfen Instrument bei einer Hautärztin oder Kosmetikerin

Vvor kurzem wurde bei mir der Verdacht auf Rosacea bestätigt. Besonders wenn ich erkältet bin, im kalten/trockenen Winter oder bei zu heissem Wetter/Sonne reagiert die Haut sofort und akut (meist trotz hohem Sonnenschutz). Ich habe generell eine sensible Haut, aber bin überfordert mit der grossen Produkteauswahl. Reichhaltige Cremes empfinde ich als sehr unangenehm. Mir wurde empfohlen, Rosalox und Soolantra dauerhaft anzuwenden. Was halten Sie davon?

Marianne Meli: Die Langzeitanwendung von Soolantra und Rosalox ist unbedenklich. Diese Präparate werden als Standardtherapie eingesetzt. Wenn Sie ein befriedigendes Resultat durch diese erzielt haben, dann können Sie versuchen die Therapie zu reduzieren und eine Erhaltungstherapie 1-2x/Woche durchzuführen oder eine Pause einlegen und bei Verschlimmerung der Haut diese wieder einsetzen.

Welche Sonnencrème können Sie für den täglichen Gebrauch auf dem Gesicht empfehlen?

Silvia Vifian: Direkte Produktempfehlungen können wir nicht machen. Wählen Sie eine Sonnencreme auf welche einen sehr hohen LSF/SPF aufweist, am besten einen Blocker, resp. 50. Sie werden auch damit braun aber eben ohne Sonnenbrand. Wählen Sie eine Sonnencreme, welche sowohl gegen UV-A wie auch gegen UV-B Strahlen wirkt zudem sowohl chemische wie auch physikalische Filter enthält. Zudem soll diese Creme nicht noch zig Wirkstoffe enthalten. Diese dann besser abends nach dem Sonnenbad auswählen mit leichten Regenerationscremen, Ampullen, Seren, etc.

Wenn ich eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30 benutze, macht es dann Sinn, dazu (darüber) auch noch eine Sonnencreme aufzutragen?

Marianne Meli: Je nach Sonnenbelastung und Hauttyp macht dies definitiv Sinn. In der Regel ist nicht zu viel, sondern zu wenig Sonnenschutz problematisch.

Welche Hautpflege empfehlen Sie bei Rosaceae nebst Sonnencreme?

Marianne Meli: Hier sind milde, pH neutrale, alkoholfreie Produkte empfohlen. Es gibt auch viele Apothekerlinien welche speziell für eine Rosazeahaut entwickelt worden sind. Diese sind in der Regel sehr gut.

Ich habe Vitiligo. Leider wandern meine Flecken und nun habe ich viele im Gesicht und an den Händen. Aktuell creme ich 2x täglich mit sonnenschutz nr 50 mein Gesicht ein, genügt dies? Oder muss ich diese speziell behandeln?

Silvia Vifian: Vitiligo ist leider nicht «heilbar», Sie können dies auch nicht verhindern, der Sonnenschutz hat den Effekt, dass die von der Vitiligo nicht betroffenen Stellen sich nicht durch Bräunung noch mehr von der Vitiligo unterscheiden. Dass die Vitiligo nicht mehr sichtbar ist, gibt es eigentlich nur die Camouflage (ein extrem deckendes und wasserfestes Make-up) lassen Sie sich da von einer Visagistin oder Maskenbildnerin beraten und erlernen Sie diese Technik.

Ich habe unter dem rechten Auge einige weisse Bläschen. Sind dies evtl. Talgbläschen und kann man sie entfernen lassen.

Marianne Meli: Dies klingt nach sogenannten Milien (Griesskörner). Diese kann man durch eine Kosmetikerin oder beim Arzt entfernen lassen.

Mein Hauttyp ist Seborrhoea sicca, trockene Fetthaut. Ich bin 43 Jahre alt. Leider finde ich keine Anti-Aging Creme, die ich gut vertrage. Die meisten sind für mich einfach zu fettig und verstopfen die Poren. Welche Wirkstoffe würden Sie mir für Anti Aging Effekt empfehlen?

Marianne Meli: Nebst einem ölarmen Sonnenschutz ist ein Hyaluronserum oder eine hyaluronhaltige Feuchtigkeitscreme sehr gut geeignet.

Wie oft soll man Retinol verwenden? Woher kriegt man kleine Fibrome und kann man was dagegen machen (auch vorbeugend)?

Silvia Vifian: Es kommt auf das Retinol selber an, Retinol ist ein in der Kosmetik kaum mehr wegzudenkende Anti-Aging Wirkstoff. Zu hoch dosiert kann er aber mit der Zeit auch die Haut zu dünn machen, damit kann sich ein Hautzustand dann auch mal verschlechtern, die Haut kann sehr dünn und damit auch sehr empfindlich werden. Retinol und UV-Bestrahlung sollte ebenfalls vermieden werden. Fibrome sind gutartig aber aesthetisch störend, je nach Grösse können diese in einer Laserpraxis entfernt werden. Vorbeugend kann Reibung (Hautstelle auf Hautstelle) und Trockenheit vermieden werden.

In der Sendung wird empfohlen Sonnencreme zu nutzen täglich. Reicht eine Tagescreme mit LSF 50?

Silvia Vifian: Ja, der LSF/SPF 50 wird auch als Blocker bezeichnet, es ist der höchste Schutz. Bitte beachten Sie, dass der Schutz sowohl vor UV-A wie auch vor UV-B Strahlen schützt. Langzeitfolge von UV-A ist vorzeitige Hautalterung resp. frühzeitige Elastose und Folge von UV-B sind Sonnenbrände und langzeitmässig auch Hautkrebs.

Welche Sonnencreme können Sie fürs Gesicht empfehlen?

Willi Balandies: Für das Gesicht werden leichtere Galeniken wie ein Gel oder ein Fluid als angenehmer empfunden. Als sehr angenehm wird häufig Face Oil Control Gel-Creme LSF 50+ von Eucerin oder La Roche Posay Anthelios UV Mune 400 empfunden. Es gibt aber sehr viele andere gute Cremes. Am besten bei der Apotheke für Muster fragen.

Können Sie mir bitte sagen, was Sie von Hydrafacial Behandlungen halten. Ich bin 60 Jahre alt und habe eine eher trockene Haut mit ein paar Pigmentflecken und eher wenigen Falten. Hilft es meiner Haut wirklich die Feuchtigkeit zu verbessern? Die 2. Frage : schadet Filler der Haut bzw ist es empfehlenswert für ältere Haut? Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend!

Marianne Meli: Die Hydrafacial Behandlung ist vor allem eine gründliche Ausreinigung der Haut, bei welcher mit Säuren gearbeitet wird. Bei einer trockenen Haut mit Pigmentflecken und Wunsch nach mehr Feuchtigkeit ist sie nicht gut geeignet. Hier ist eine sogenannte Mesotherapie oder zum Beispiel das Jetpeel zielführend. Bei einer Fillertherapie kommt es sowohl auf das Material an (Hyaluron oder anderer Filler), den Behandler und die zu behandelnde Region an. Die Fillertherapie sollte nur durch einen erfahrenen Arzt durchgeführt werden. Richtig eingesetzt kann in jedem Alter ein guter Effekt erzielt werden.

Hat die Einnahme von Kollagenpulver negative Auswirkungen auf die Arterien in Bezug auf Thrombose?

Marianne Meli: Nein, die Einnahme von Kollagenpulver ist nicht mit einem erhöhten Thromboserisiko verbunden.

Ich habe im Gesicht seit längerem einen Auschlag mit Bläschen im Gesicht, welcher zeitweise auch juckt und teils gerötet ist. Ich habe schon vieles ausprobiert und im Moment wasche ich mich nur mit Wasser.

Marianne Meli: Falls es sich bei den Ausschlag um die sogenannte periorale Dermatitis handelt, dann ist eine Reduktion der Pflege sehr sinnvoll. Eine milde Reinigung und Sonnenschutz ist jedoch immer ratsam.

Sollte man für das Gesicht eine spezielle Gesichtssonnencreme verwenden oder kann man die gleiche benützen wie für den Körper? Wenn man eine spezielle Gesichtssonnencreme verwenden soll, warum?

Silvia Vifian: Sie können überall die gleiche Sonnencreme einsetzen, wichtig ist der hohe LSF/SPF und eine Schutzwirkung sowohl gegen UV-A wie auch UV-B Strahlen. Wenn Sie empfindliche Haut haben oder zu Akne neigen sollte die Sonnencreme vom Körper nicht komedogene Inhaltsstoffe enthalten.

Ich bin 47 Jahre alt und mache alle 3 Monate eine Microdermabrasion Behandlung. Nun möchte ich was Neues ausprobieren. Was halten Sie von MicroNeedling?

Willi Balandies: Microneedling eignet sich sehr gut als nächster Schritt. Es ist für praktisch alle Hauttypen geeignet, und die Erholung dauert nur wenige Tage. Es stimuliert die Kollagensynthese und glättet das Hautbild. Alternativ könnte man eine Lasertherapie, z. B. mit Fraxel, in Erwägung ziehen.

Was empfehlen sie, wenn man seit Jahren an den Oberarmen viele kleine Punkte/Hauterhöhungen hat? Das regelmässige eincremen brachte kaum oder nur leichte Besserung (UREA 10% seit ca. 1 Jahr, zuvor normale Creme oder Jojoba-/Mandelöl). Problematik begann in der Pubertät.

Marianne Meli: Hier könnte es sich um eine sogenannte Keratosis pilaris (Reibeisenhaut) handeln. Sie können mit einem Peeling versuchen die Haut zusätzlich zu behandeln. Das Peelin (Handschuh, Kügelchen oder chemisch) so 1-2x/Woche anwenden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Carbamid VAS Creme, welche Urea und Tretinoin enthält. Diese ist jedoch verschreibungspflichtig.

Ich bin 72 und habe schon länger eine Glatze. Die Kopfhaut ist rauh und mit Flecken, zT. sogar mit kleineren Wunden. Ich verwende täglich Sonnenschutz. Gibt es noch andere Möglichkeiten die Haut zu verbessern?

Marianne Meli: Hier würde ich unbedingt den Hausarzt oder einen Hautarzt aufsuchen. Bei der «Rauhigkeit» könnte es sich um aktinische Keratosen = Vorstufen vom weissen Hautkrebs handeln, welche gezielt behandelt werden sollten, um ein Fortschreiten in den weissen Hautkrebs zu verhindern.

Gibt es eine gut funktionierende Creme (/Serum) gegen Pigmentflecken im Gesicht?

Silvia Vifian: «Jein», Pigmentflecken sind eine Alterserscheinung welche bei alten Personen immer einmal gebildet werden, wenn diese Person jedoch sehr stark UV-Bestrahlung ausgesetzt war, verstärken sich die Faktoren. Vorbeugend können Sie eben konsequenten Sonnenschutz anwenden, wenn Altersflecken schon da sind, kann man diese mit bestimmten Wirkstoffen (Vitamin C, Niaciamide, etc. ) leicht ausgleichen, entfernen geht nicht, ausser durch Laserbehandlung in einem Laserzentrum.

Ich bin durch die aktuelle Sendung etwas irritiert. Man soll verschiedene Produkte bei Auftragen im Gesicht nicht mischen. Ich bin Anfang 70 und verwende täglich eine Gesichtscreme mit SF 30. Sollte ich diese nun generell weg lassen und an deren Stelle täglich ausschliesslich Sonnencreme mit SF 50 auftragen?

Marianne Meli: Das Auftragen von mehreren Produkten ist kein Problem (ausser es sind sehr viele, so dass die Haut diese gar nicht mehr aufnehmen kann oder sie überfordert). Je nach Sonnenbelastung und Hauttyp macht ein höherer Sonnenschutz Sinn. Sie können bei stärkerer Sonne den SPF 50 über ihre tägliche Gesichtscreme mit SPF 30 auftragen.

Muss ich nach dem Reinigen des Gesichtes mit Mizellenwasser das Gesicht nochmals mit Wasser waschen?

Silvia Vifian: Nein, der pH-Wert eines Mizellenwasser ist meistens im pH-Wert einer intakten Hautoberfläche um die 5.5 Wasser jedoch meistens im pH-Wert von rund 7

Welche Sonnencreme für das Gesicht empfehlen Sie? Ich bin 66 Jahre alt

Silvia Vifian: Generell so hoch wie möglich also LSF/SPF 50. Achten Sie einfach darauf, dass sowohl gegen UV-A Strahlen wie auch gegen UV-B Strahlen geschützt wird.

Ich habe Rosacea, das letztes Jahr plötzlich ausbrach mit sehr starken Pickeln im ganzen Gesicht. Ich war regelrecht übersät davon. Es wurde eine Biopsie gemahct, so erhielt ich die Diagnose. Unklar jedoch was der Trigger war. Das hat sich dann nach ca 3 Wochen gelegt. Seitdem ist stabil aber ich habe oft so komische rote Spots im ganzen Gesicht, sind keine richtigen Pickel aber wie Unreinheiten und rot. Dann soll ich Solantra nehmen. Ich merke jedoch absolut keinen Unterschied wenn ich Solantra nehme oder nicht. Die Pickel sind dann nicht weniger oder mehr. Gibt es etwas anderes, das sie empfehlen würden?

Marianne Meli: Nebst der Soolantra gibt es mehrere therapeutische Cremes, welche bei der Rosazea eingesetzt werden können. Beispiele sind Rosalox Creme, Skinoren Creme oder Elidel Creme. Hier ist zur Beurteilung und Verschreibung jedoch eine Arztkontrolle notwendig.

Ich habe Stucco Keratose. Was kann ich dagegen tun? Gibt es eine Hautpflege, um dies loszuwerden?

Marianne Meli: Bei einer Stukkokeratose können regelmässige Peelings und/oder Pflege mit hornlösenden Cremes mit Harnstoff (Urea) helfen. Sind diese aber sehr dick kann es sein, dass sie abgetragen werden müssen, falls sie stören. Gefährlich ist die Stukkokeratose nicht.

Welche Sonnencreme können Sie empfehlen? Wie sieht es aus mit schlechten Inhaltsstoffen, auf welche muss man sich achten? Wenn ich selber eine Sonnencreme herstellen möchte, welche Inhaltsstoffe soll ich verwenden? Liebe Grüsse und danke für die Antwort

Willi Balandies: Häufig werden chemische Filter wie z.B Octocrylen diskutiert. Grundsätzlich gehen Experten:innen davon aus, dass eine Octocrylen-Konzentration von höchstens 10% sicher ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass Octocrylen im Laufe der Zeit zu Benzophenon (potenziell hormonell aktiv und karzinogen) umgewandelt wird. Dies sind jedoch erste Hinweise und für den definitiven Effekt auf den Menschen sind weitere Studien erforderlich. Falls man selbst Bedenken hat, würde ich empfehlen, diese Stoffe zu meiden. Meiner Meinung nach reicht die Datenlage nicht aus, um grundsätzlich von solchen Sonnencremes abzuraten. Zur Herstellung habe ich leider keine Expertise. Empfehlungen zu Sonnencremes wurde in vorherigen Fragen bereits beantwortet.

Seit ca 8 Jahren wasche ich meine Haut nur noch mit Wasser, jeden 2ten Tag nach dem Sport. Ich (und auch meine Mitmenschen ;) ) haben kein Problem mit meinem Körpergeruch. Im Gegenteil ist dieser sehr unauffällig. Meine Theorie ist, dass meine Haut einen intakten Biofilm hat, der den Schweiss gut verarbeiten kann, da ich diesen nicht jeden Tag mit Duschmittel abtöte oder schädige. (Haare wasche ich normal mit Shampoo). Was ist Ihre Einschätzung dazu?

Silvia Vifian: Das dürfen Sie selbstverständlich machen. Ob Ihre Mitmenschen einen «unangenehmen Geruch» riechen oder nicht, können Sie selber weniger gut einschätzen. Ihren eigenen Geruch empfinden Sie immer relativ schnell als nicht unangenehm. Es gibt auch sehr milde und nicht starke Reinigungen welche auch den pH-Wert Ihres Hydrolipidfilms auf der Haut nicht angreifen. Ihre Mikroorganismen in diesem Hydrolipidfilm reagieren oft auf zu starke Tenside (ist dann enthalten, wenn es stark schäumt) und eben einen pH-Wert klar über 5.5 (natürlicher Film einer gesunden Hautoberfläche). Was die Geruchsbildung auch noch mit beeinflusst, ist die Kleidung, synthetische Kleidung behält negativen Geruch stärker als natürliche Fasern.

Welche Antiaging Produkte fürs Gesicht können Sie empfehlen? Auf was muss jeweils geachtet werden? Ich habe von einer Dermatologin gehört, dass Teoxane Produkte gut sind, können Sie dies bestätigen?

Marianne Meli: Eine der wichtigsten Anti-Aging Massnahmen ist der konsequente Sonnenschutz. Ein weiterer, sehr gut belegter Wirkstoff ist Retinol. Dieses sollte aber einschleichend verwendet werden, da dieses stark austrocknet. Ergänzend machen ein Antioxidans wie z.B. Vitamin C und Hyaluronsäure als Feuchtigkeitsspender Sinn. Teoxane Produkte sind von guter Qualität, das kann ich bestätigen.

ich habe eine Frage bezüglich der Marke CeraVe: Können Sie diese Produkte empfehlen? Ich benutze derzeit eine Tagescreme dieser Marke mit Lichtschutzfaktor 30. Reicht dieser Schutz für den Alltag aus? Zusätzlich habe ich das Problem, dass meine Haut nach dem Auftragen von der Tagescreme mit Sonnenschutz fettig wirkt und ich das Gefühl habe, dass dieses Produkt meine Poren verstopft. Haben Sie Tipps, wie ich das verbessern kann oder eine Alternative?

Marianne Meli: CeraVe ist eine gute Linie. Ob der Lichtschutzfaktor 30 bei Ihnen ausreicht, kann ich leider nicht beurteilen, da ich Ihren Hauttyp nicht kenne. Bei sehr hellem Hauttyp I-II ist auch im Alltag einen LSF 50 empfohlen. Falls diese Creme zu reichhaltig ist, würde ich auf einen Sonnenschutz in Gel- oder Fluidform wechseln. Hinweise wie Oil control, oil free oder mattierend sind Hinweise auf Sonnencremes, welche leicht sind.

Welche sonnencrem wird empfohlen für die ganze familie? Tochter 4, papa 41 und mama 40. Alle sehr aktiv draussen unterwegs und schon das ganze leben. Ich persönlich bin total überfordert mit dem grossem Markt Angebot.

Silvia Vifian: Eigentlich können Sie für alle die gleiche Sonnencreme verwenden. Wichtig ist die Höhe des LSF/SPF von 50. Zudem sowohl UV-A wie auch UV-B Schutz. Bei der 4-jährigen Tochter ev. eine Creme einsetzen welche nur physikalische Schutzfaktoren enthält. Nehmen sie keine zu stark parfümierte Produkte, diese könnten Allergien erzeugen.

Wie kann ich günstig meine Mischhaut täglich pflegen? Also waschen und cremen? Ich habe bisher das Lubex Peeling benutzt, kann mir aber die Waschlotion von Lubex nicht leisten. Das Peeling sollte ich auch durch etwas günstigeres ersetzen.

Willi Balandies: Ich finde, dass eine gute Hautpflege nicht teuer sein muss. Die Produktlinie von CeraVe ist günstiger und von guter Qualität. Grundsätzlich reicht eine Waschlösung und eine Tagescreme mit LSF. Die Einteilung von Mischhaut etc. stammt eher von der Kosmetikindustrie. Wissenschaftlich gesehen gibt es keine Studien dazu.

Welche Gesichts-Sonnencrėme empfehlen Sie für den Mann/ Frau ü50? Hauttyp Mittel

Silvia Vifian: Nehmen Sie generell immer eine Creme mit einem LSF/SPF von 50, mit Schutz gegen UV-A und UV-B Strahlen. Die Höhe des Schutzes verhindert nicht die Bräunung, diese ist eben abhängig von Ihrem Lichttyp. Der Vorteil eines hohen Faktors ist einfach, dass Sie Braun werden ohne Sonnenbrand.

Auf Social Media sieht man Skin Care Routine, die zahlreiche verschiedene Produkte enthalten. Was sollte man umbedingt in seine Gesichtspflege integrieren und was besser nicht?

Marianne Meli: Was für jede Haut Sinn macht, ist eine gute Reinigung (Cleanser), Sonnenschutz und einen Feuchtigkeitsspender (z.B. Hyaluronhaltiges Serum oder Creme). Weitere Produktempfehlungen sind je nach Haut und Wunsch unterschiedlich. Von der Verwendung von mehreren reizenden Produkten ist Vorsicht geboten.

Ich bin 34ig und habe viele sog. Alterswarzen auf dem Rücken. Was kann man da tun? Was ist die Ursache für diese?

Willi Balandies: Leider entstehen diese – wie der Name schon sagt – mit dem Alter. Man kann sie mit Flüssigstickstoff vereisen, abkratzen oder mit dem Laser entfernen.

Ich habe seit kurzem eine Narbe am Bein von 1 Hundebiss. Sie ist noch rot, aber die wunde ist gut verheilt. Kann ich darauf Sonnencrene auftragen, um die Narbe vor der Sonne und grösserer Rötung zu schützen?

Willi Balandies: Unbedingt! Sobald die Narben geschlossen sind, sollte man sie während ca. 1 Jahr konsequent vor der Sonne schützen mit Kleidung und Lichtschutzfaktor 50+.

Machen spezielle Sonnencremen für das Gesicht Sinn oder ist es genau so gut normale Sonnencreme auch im Gesicht anzuwenden? LSF 30 oder LSF 50, was empfehlen sie? Können bei Jugendlichen und bei älteren Menschen die gleichen Sonnencremen verwendet werden?

Marianne Meli: Sonnencremes für den Körper können auch im Gesicht angewendet werden. Die Gesichtssonnencremes sind jedoch oft leichter als die für den Körper. Der empfohlene LSF ist abhängig vom Hauttyp. Generell ist aber beim Sonnenschutz: je mehr desto besser. Ja, bei Jungendlichen und älteren Personen können dieselben Sonnencremes zum Einsatz kommen. Jugendliche haben aber öfters eine fettigere Haut, weshalb eine leichte Sonnencreme zu bevorzugen ist, währenddessen die Haut von älteren Personen eher trockener ist. Hier kann eine reichhaltigere Creme sinnvoller sein.

Ich habe bis ins Alter von ca. 40 Jahren viele Sonne auf meine Gesichtshaut abbekommen. Erst ab 40 Jahren habe ich gecheckt, dass das schädlich ist und habe die Sonne vermieden und wenn nur mit Sonnencreme. Heute bin ich 57 Jahre alt und die Falten sind deutlich sichtbar – die Schäden sind nun sichtbar. Meine Fragen: 1. Kann ich mit Sonnennschutzmitteln trotz meines Alters die Hautalterung hinauszögern oder ist die Kummulation der Sonnenstrahlen aus früheren Jahren bereits so hoch, dass da nichts mehr aufzuhalten ist? 2. Sie haben in der Sendung Retinol, Niacinamid und Vitamin C getestet. Gibt es Produkte, die alle drei Wirkstoffe enthalten?

Silvia Vifian: Sonnenschutz ist in jedem Alter wirksam, wählen Sie einen LSF/SPF 50 aus, mit UV-A wie auch UV-B Schutz. Ihre Elastose (Sonnenbedingte frühzeitige Hautalterung) lässt sich leider nicht mehr umwandeln, diese Schäden sind irreversibel. Ja es gibt Produkte welche alle drei genannten Wirkstoffe enthalten. Lassen Sie sich bei einer gut ausgebildeten Kosmetikerin (EFZ, FA, HFP) oder in einer Drogerie oder Apotheke beraten.

Mittlerweile gibt es auch Vitamin-C-Serum für Männer (z.B. Garnier), für Frauen gibt es da neben einem Serum für den Tag auch ein spezielles VitC-Serum für die Nacht. Was raten Sie Männern? Das Produkt für Frauen ausprobieren (ggf. auch die Frage ob das allgemein öfter gemacht werden kann; also Frauen-Produkte nutzen (weil viiiiel mehr Auswahl)) oder gibt es ein Produkt, das sie Männern für die Nacht allgemein empfehlen können?

Marianne Meli: Die Unterschiede von Pflegeprodukten für Männer und Frauen sind nur die verwendeten Duftstoffe. Auch kann eine Marketingstrategie dahinter stecken. Auf die Wirkstoffe kommt es an und die sind «Unisex».

An den Fersen habe ich seit einiger Zeit ständig aufgerissene Haut und trockene Haut. Mit normaler Fusspflege (regelmässig Bimsstein und eincremen mit Fusscreme oder sonst Creme) kann ich das nicht mehr in den Griff kriegen wie früher. Es bleibt und wird einfach nicht besser. Was empfehlen Sie hier?

Willi Balandies: Es gibt spezielle Fusscremes mit viel Harnstoff (Urea). Sollte man viel Hornhaut haben, kann man sich von einem Dermatologen*in z.B 10% Salicylvaseline verschreiben lassen.