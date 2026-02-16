Inhalt

Q&A Körperbildstörung - «Wieso sehe ich mich im Spiegel schlanker als auf Fotos?» Holger Klein, Alessandro Maione, Roland Müller und Tanja Roth haben Ihre Fragen im Chat zur «Puls»-Sendung beantwortet.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Fachpersonen im «Puls»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Legende: Holger Klein, Alessandro Maione, Roland Müller und Tanja Roth SRF Holger Klein

Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Kantonsspital Aarau und Praxis Villa Seefeld



Alessandro Maione

Dipl. Sportlehrer

Activ Fitness



Roland Müller

Fachpsychologe für Psychotherapie FSP

Projektleiter Verein PEP



Tanja Roth

Fachpsychologin für Psychotherapie FSP

Operative Leiterin Praxisstelle Psychotherapie Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Themen in diesem Liveticker



















SRF 1, Puls, 16.2.2026, 21:05 Uhr ; faed