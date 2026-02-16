Inhalt
Q&A Körperbildstörung
«Wieso sehe ich mich im Spiegel schlanker als auf Fotos?»
Holger Klein, Alessandro Maione, Roland Müller und Tanja Roth haben Ihre Fragen im Chat zur «Puls»-Sendung beantwortet.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Holger Klein
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Kantonsspital Aarau und Praxis Villa Seefeld
Alessandro Maione
Dipl. Sportlehrer
Activ Fitness
Roland Müller
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
Projektleiter Verein PEP
Tanja Roth
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
Operative Leiterin Praxisstelle Psychotherapie
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
